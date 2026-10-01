Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: «Ακόμα και ένα χαλασμένο ρολόι, λέει τη σωστή ώρα 2 φορές τη μέρα»

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για ασυνεπή στάση απέναντι στην παραπομπή Τριαντόπουλου και χαρακτήρισε τις προτάσεις του για το ιδιωτικό χρέος μη ρεαλιστικές και λαϊκίστικες.

Η κυβέρνηση σέβεται τη Δικαιοσύνη και περιμένει την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση Τριαντόπουλου, ενώ καταδίκασε την αντιπολίτευση για τη διαστρέβλωση των γεγονότων σχετικά με το «μπάζωμα» και τη συγκάλυψη.

Ο Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ισορροπημένη πολιτική στήριξης των συνεπών οφειλετών, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι τρίτη στην Ευρώπη σε στήριξη πολιτών κατά την κρίση, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που προτείνει ανέφικτα μέτρα.

Απέκλεισε άμεση μείωση του ΕΦΚ χωρίς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαρακτήρισε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης ως ευχολόγια, υπογραμμίζοντας ότι οι φοροελαφρύνσεις της κυβέρνησης είναι ήδη συνολικά 91.

Ανέφερε πως δεν υπάρχει θέμα ανασχηματισμού και διέψευσε ότι η αναφορά του πρωθυπουργού ήταν μήνυμα σε συγκεκριμένα στελέχη, ενώ επιβεβαίωσε ότι το έργο υποθαλάσσιου καλωδίου θα προχωρήσει παρά τις εντάσεις με την Τουρκία. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ τόσο για τη στάση του απέναντι στην παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, όσο και για τις προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των συντακτών.

Για Τριαντόπουλο

«Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Επίκειται η εκδίκαση της υπόθεσης από το ειδικό δικαστήριο. Η κυβέρνηση σέβεται κάθε απόφαση σε κάθε στάδιο. Δεν είμαστε σε εκείνους που δεχόμαστε αλα κάρτ τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Στα κόμματα της αντιπολίτευσης άλλες φορές τους αρέσει ο Άρειος Πάγιος και άλλες όχι. Είναι εξέλιξη που είναι αποτέλεσμα της στάσης του κ. Τριαντόπουλου, μια γενναία στάση, ήθελε ο ίδιος να αποφασίσει η δικαιοσύνη για την υπόθεση αυτή. Να θυμηθούμε τι έλεγαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα πάω στο ΠΑΣΟΚ που τις τελευταίες ημέρες μιλάει για δικαίωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε σχετικές τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη. «Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Πιστεύουμε στην αθωότητα του κ. Τριαντόπουλου. Τις αποφάσεις θα τις εκδώσει η Δικαιοσύνη και μόνο εκείνη. Είναι συνήθεια σε αυτή τη χώρα όταν ξεκινάει μια υπόθεση να γεμίζει πρωτοσέλιδα . Όταν κάποιοι εξ αυτών απαλλάσσονται, οι όποιες απαλλαγές είναι μονόστηλα και τα κόμματα δεν μιλάνε. Το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι οι βουλευτές της ΝΔ είναι υπόδικοι. Ήδη για τους περισσότερους εξ αυτών οι υποθέσεις τους έχουν αρχειοθετηθεί. Τους ζήτησαν συγνώμη; Άρα, περιμένουμε την απόφαση της Δικαιοσύνης. Για το τι συνέβη ισχύουν στο ακέραιο όσα έχουμε πει, ο ίδιος έχει πει για τις αρμοδιότητές του. Οι δικαστές θα κρίνουν», προσέθεσε.

Για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για παραίτηση του κ. Φλωρίδη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως υπάρχουν πολλές οικογένειες που απαιτούν απαντήσεις από τη Δικαιοσύνη και πως δεν υπάρχει θέμα για τον υπουργό. «Στην πραγματικότητα η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει δύο διαφορετικές συζητήσεις. Είναι ένα πράγμα αυτό που ερευνά η Δικαιοσύνη για το τι έγινε στο πεδίο και ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτό που στήθηκε με το περιβόητο μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη. Η αντιπολίτευση έλεγε ότι μπαζώθηκε ο χώρος για να κρυφτεί παράνομο φορτίο γιατί ήθελε η κυβέρνηση να συγκαλύψει έναν λαθρέμπορα. Όσοι μιλούσαν για ενορχηστρωτή της συγκάλυψης όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης τι πρέπει να κάνουν; Εμείς δεν ζητάμε με το κιλό παραιτήσεις αλλά όλα αυτά ο κόσμος δεν πρέπει να τα ξεχάσει. Καμία σχέση δεν έχει αυτό που αναφέρει το βούλευμα με αυτό το παραμύθι που προσπαθούσε να πουλήσει στον κόσμο η αντιπολίτευση συνεπικουρούμενη από κάποια ΜΜΕ», συμπλήρωσε.

«Δεν πρόκειται να σας γίνει χάρη, ούτε εσάς ούτε άλλου που προσπαθεί να κάνει καριέρα πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα», δήλωσε απαντώντας σε άλλο ερώτημα για την υπόθεση και υπενθύμισε ότι και από την άλλη πλευρά, δεν υπήρχε κανένα θέμα του χώρου ή οτιδήποτε τέτοιο. «Δεν έλεγαν όλοι αυτοί, πολιτικοί και κάποια μειοψηφία δημοσιογράφων, για μπάζωμα. Μιλούσαν για ξυλόλια, χαμένα βαγόνια, λαθρέμπορους. Όταν κατέρρευσε αυτό το αφήγημα έψαχναν τον τρόπο να εμφανιστούν και πάλι», προσέθεσε.

«Ακόμα και ένα χαλασμένο ρολόι, λέει τη σωστή ώρα 2 φορές τη μέρα»

Για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «ακόμα και ένα χαλασμένο ρολόι, λέει τη σωστή ώρα δυο φορές τη μέρα» και πως «το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε λογική να τάζει τα πάντα». Και προσέθεσε: «Έχει προτείνει ό,τι θα μπορούσε να ακουστεί ευχάριστα στα αυτιά των πολιτών. Η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτική που δίνει ανάσες. Δεν είναι η πρώτη παρέμβαση που κάνουμε για το ιδιωτικό χρέος. Προχωρήσαμε τις 72 δόσεις και σε συνέχεια πολλών που ανακοινώθηκαν και τον χειμώνα που έρχεται, προχωρήσαμε σε μία ακόμα ανακοίνωση. Δεν είναι ίδια αυτό που ακούσαμε από τον πρωθυπουργό με αυτό που έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν έλεγε μόνο για 120 δόσεις. Μιλούσε σε μία λογική «δεν πληρώνω», έλεγε πράγματα που δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Είναι άλλο να ακολουθείς ισορροπημένη πολιτική που πρωτίστως στηρίζει τους συνεπείς και δίνει εργαλεία σε όσους θέλουν να είναι συνεπείς και άλλο ένα ΠΑΣΟΚ που λέει ό,τι θα ήθελε να ακούσει ο κόσμος χωρίς να το κοστολογεί. Για το ιταλικό μοντέλο, επειδή έχουμε αγάπη ως πολιτικό σύστημα να ζηλεύουμε τις άλλες χώρες, η Ελλάδα είναι η 3η χώρα ως προς τη στήριξη των πολιτών σε αυτή την κρίση. Άρα δεν μπορεί να ισχύει και αυτό και ότι έχουμε αφήσει αβοήθητη την κοινωνία. Η Ιταλία έχει έλλειμμα και παραμένει υπό ευρωπαϊκή εποπτεία. Και μάλιστα η έξοδος από την εποπτεία μετατίθεται για το 2027 και δανείζεται με μεγαλύτερο επιτόκιο από την Ελλάδα».

Σε ερώτηση γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στη μείωση του ΕΦΚ ανεξάρτητα από την απάντηση της Ευρώπης μετά την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομισιόν, δήλωσε πως συνολικά οι φοροελαφρύνσεις είναι 91. «Καθετί που κάνουμε αφού βρούμε τα λεφτά και δεύτερον να μην ξεπερνάς τις οροφές δαπανών» σημείωσε και συμπλήρωσε: «Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός στέλνει επιστολή. Τα υπόλοιπα κόμματα λένε μειώσετε ΕΦΚ και ΦΠΑ. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ευχολόγιο. Η αντιπολίτευση μιλάει στον αέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει τις κινήσεις αυτές που θα επιτρέψουν στη χώρα μας να προχωρήσει και σε τέτοια πρωτοβουλία».

Σχετικά με δημοσίευμα που αφορά το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Μαρινάκης διάβασε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ερωτηθείς για όσα είπε ο πρύτανης στο πανεπιστήμιο της Πάτρας για μεγάλο αριθμό εισακτέων που δεν γράφτηκαν, δήλωσε πως πρέπει να προβληματίσει. «Ο βασικός λόγος είναι το κόστος ζωής. Εμείς έχουμε αυξήσει πολύ το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, έχει γίνει σημαντική δουλειά για τις φοιτητικές εστίας και προχωράνε ανεγέρσεις. Μπορεί να υπάρχει και μία διάσταση, κάποια παιδιά να μην ενδιαφέρονται για τα τμήματα», ανέφερε.

«Σχετικά έως και πολύ σύντομα», απάντησε σε ερώτηση πότε θα έρθει το νομοσχέδιο που αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το μήνυμα του πρωθυπουργού προς υπουργούς και αν υπάρχει θέμα ανασχηματισμού απάντησε πως «δεν έχω καμία πληροφόρηση, αίσθηση για ανασχηματισμό» και πως «είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού και πράγματι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο ραντάρ».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως «όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες» και πως «μέχρι να μας αξιολογήσουν οι πολίτες, κριτής μας όσοι είμαστε στην κυβέρνηση είναι ο πρωθυπουργός και στην ΚΟ τη δική μας». Σε άλλο ερώτημα αν η χθεσινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη ήταν μήνυμα και προς την Ντόρα Μπακογιάννη, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «αυτό που είπε ο πρωθυπουργός ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις και όλα τα στελέχη που έχουν ένα αξίωμα». «Δεν είναι μήνυμα με συγκεκριμένο αποδέκτη», προσέθεσε.

Για την ρητορική υψηλών τόνων της Άγκυρας ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως για το καλώδιο δεν τίθεται θέμα άδειας και το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Σχετικά με δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου για τη στάση μας ανοικτά της Κάσσου, ανέφερε ότι «καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σχετικά με την έρευνα και πόντιση του καλωδίου» και πως πρόκειται για «προσωπικές εκτιμήσεις του βουλευτή της ΝΔ χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα». «Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και ΕΕ στηρίζουν το έργο η εκτέλεση του οποίου θα εκκινήσει το επόμενο διάστημα», ανέφερε.

Για την κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων τους, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως «μην αρχίσουμε τις παροιμίες γιατί θα θυμηθώ αυτή που λέει ”είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα”».

Συμπλήρωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ επί των ημερών του ως το σοβαρό ΠΑΣΟΚ και για τον κ. Τσίπρα ότι τον άδειασε η κοστολόγηση του κ. Κουτεντάκη, που επίσης η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι είναι ρεαλιστική. «Το ΠΑΣΟΚ έχει πει πολλά αόριστα αλλά αν πάρει κανείς 7 μέτρα από αυτά που εξήγγειλε ο κ. Ανδρουλάκης, έχουν ετήσιο κόστος πάνω από 6 δισ. ευρώ τον 3ο και 4ο χρόνο εφαρμογής. Σίγουρα πολύ παραπάνω από τα 4 δισ. την τετραετία που είχε πει ο κ. Τσουκαλάς», σημείωσε και ανέφερε το κόστος και άλλων μέτρων που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. «Εμείς ανακοινώσαμε τα μέτρα για το 2027 και βγήκε κοστολόγηση 2,2 δισ. το 2027. Και είπαμε πόσο κοστίζουν το 2028, το 2029, το 2030. Αυτή είναι η σοβαρή κοστολόγηση και όχι αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ. Ανταγωνίζονται με τον κ.Τσίπρα ποιος είναι ο καλύτερος λαϊκιστής. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής», προσέθεσε.

Για την επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ του Γ. Μιχελογιαννάκη απάντησε πως «δεν μας πέφτει λόγος, αλλά τι να πω.. ας τον χαίρονται.. έχει τη διαδρομή του, την πορεία του.. αποδεικνύει το ΠΑΣΟΚ ότι παίζει σε άλλο γήπεδο, στο γήπεδο των λαϊκιστών».

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