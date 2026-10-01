Βούλα: Γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας με μια μεγάλη επετειακή βραδιά

Με αφετηρία το 1926, χρονιά-ορόσημο για τη γέννηση και την οργανωμένη εξέλιξη της σύγχρονης Βούλας, η μεγάλη επετειακή εκδήλωση θα ξεδιπλώσει 100 χρόνια ζωής μιας πόλης που άλλαξε, μεγάλωσε και εξελίχθηκε, διατηρώντας αναλλοίωτη τη μοναδική της ταυτότητα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Βούλα: Γιορτάζει 100 χρόνια ιστορίας με μια μεγάλη επετειακή βραδιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης θα γιορτάσει τα 100 χρόνια της Βούλας με επετειακή βραδιά στις 3 Οκτωβρίου 2026 στην Πλατεία Ιμίων.
  • Η εκδήλωση θα παρουσιάσει την ιστορία της Βούλας από το 1926 έως σήμερα μέσω οπτικοακουστικής παράστασης με αφήγηση, εικόνες και μουσική.
  • Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι καλλιτέχνες Γρηγόρης Βαλτινός, Φωτεινή Δάρρα και Θοδωρής Βουτσικάκης, ενώ θα πραγματοποιηθεί εντυπωσιακό drone show για τα 100 χρόνια.
  • Από 2 έως 4 Οκτωβρίου θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας με θέμα την ιστορική εξέλιξη της Βούλας στην Πνευματική Εστία Βούλας.
  • Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης μουσικοχορευτικά δρώμενα και κεράσματα με τη συμμετοχή του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου.
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Έναν αιώνα ιστορίας γιορτάζει φέτος η Βούλα ο δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης θα το γιορτάσει με μια ξεχωριστή επετειακή βραδιά, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, στις 20:00, στην Πλατεία Ιμίων.

Με αφετηρία το 1926, χρονιά-ορόσημο για τη γέννηση και την οργανωμένη εξέλιξη της σύγχρονης Βούλας, η μεγάλη επετειακή εκδήλωση θα ξεδιπλώσει 100 χρόνια ζωής μιας πόλης που άλλαξε, μεγάλωσε και εξελίχθηκε, διατηρώντας αναλλοίωτη τη μοναδική της ταυτότητα.

Μια πόλη, μια ιστορία, ένας αιώνας

Μέσα από μια μεγάλη οπτικοακουστική παραγωγή, η ιστορία της Βούλας θα ζωντανέψει με λόγο, εικόνα και μουσική, ταξιδεύοντας το κοινό από τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα μέχρι τη σημερινή πόλη και το βλέμμα της προς το μέλλον.

Στη σκηνή θα συναντηθούν τρεις ξεχωριστοί καλλιτέχνες: ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Φωτεινή Δάρρα και ο Θοδωρής Βουτσικάκης, σε μια παράσταση στην οποία η αφήγηση συναντά τη μουσική και τα τραγούδια που σημάδεψαν κάθε εποχή.

Το μήνυμα του δημάρχου

«Η Βούλα συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ζωής και ιστορίας και το γιορτάζουμε με μια μεγάλη βραδιά, μαζί με καταξιωμένους καλλιτέχνες, μέσα από τον λόγο, την εικόνα και τη μουσική» τονίζει ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και συμπληρώνει «Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτή την πόλη, να θυμηθούμε τη διαδρομή της και, ταυτόχρονα, να κοιτάξουμε με αισιοδοξία και ευθύνη τον δεύτερο αιώνα της».

Ιστορικά γεγονότα, άνθρωποι και στιγμές που διαμόρφωσαν τη Βούλα θα εναλλάσσονται με χαρακτηριστικές εικόνες και μουσικές κάθε δεκαετίας, δημιουργώντας ένα ταξίδι στον χρόνο, από τη Βούλα του χθες στη Βούλα του σήμερα.

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Το ξεχωριστό drone show για τα 100 χρόνια

Ξεχωριστή στιγμή της επετειακής βραδιάς θα αποτελέσει ένα εντυπωσιακό drone show, ειδικά σχεδιασμένο για τα 100 χρόνια της Βούλας. Ο ουρανός της πόλης θα μετατραπεί σε έναν μεγάλο φωτεινό καμβά, πάνω στον οποίο εικόνες και σύμβολα θα αφηγηθούν με έναν διαφορετικό τρόπο σταθμούς της εκατονταετούς διαδρομής της Βούλας, οδηγώντας στη μεγάλη επετειακή εικόνα των 100 χρόνων, 1926-2026. Η σκηνοθετική επιμέλεια της οπτικοακουστικής παράστασης είναι του Γρηγόρη Βαλτινού, ενώ η μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση του Γιώργου Παπαχριστούδη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων θα πραγματοποιηθεί η μοναδική έκθεση φωτογραφίας «100 Χρόνια Βούλα - Με χρώμα & κίνηση», στην Πνευματική Εστία Βούλας, από την Παρασκευή 2 έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 17:00 έως τις 21:00.

Η έκθεση συμπληρώνει το ταξίδι στον χρόνο, αναδεικνύοντας μέσα από την εικόνα τη μεταμόρφωση της Βούλας και τη διαδρομή της μέσα σε έναν ολόκληρο αιώνα. Η επιμέλεια της έκθεσης είναι του Στέφανου Χατζηστεφάνου.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσικοχορευτικά δρώμενα, κεράσματα και εκπλήξεις στην Πλατεία Ιμίων, με τη συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με έναρξη από τις 18:00.

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