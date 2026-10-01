Τροχαία στην Αττική: Πάνω από 32.000 παραβάσεις τον Σεπτέμβριο - Οκτώ θανατηφόρα ατυχήματα

Τον Σεπτέμβριο 2026 καταγράφηκαν στην Αττική 32.163 τροχονομικές παραβάσεις, με 234 να αφορούν πλημμελήματα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Τροχαία στην Αττική: Πάνω από 32.000 παραβάσεις τον Σεπτέμβριο - Οκτώ θανατηφόρα ατυχήματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σημαντικός αριθμός παραβάσεων σχετιζόταν με επικίνδυνες οδικές συμπεριφορές, όπως οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ, υπέρβαση ορίου ταχύτητας και μη χρήση προστατευτικού κράνους.
  • Στην ίδια περίοδο σημειώθηκαν 415 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων 8 ήταν θανατηφόρα με 12 νεκρούς.
  • Βασικοί παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων ήταν η απρόσεκτη οδήγηση, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η μη τήρηση κανόνων από πεζούς.
  • Η μη χρήση προστατευτικού κράνους συνέβαλε στην επιδείνωση της σοβαρότητας τραυματισμών σε δικυκλιστές.
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Περισσότερες από 32.000 τροχονομικές παραβάσεις καταγράφηκαν στην Αττική κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Συνολικά, τον περασμένο μήνα βεβαιώθηκαν 32.163 παραβάσεις, εκ των οποίων 234 αφορούσαν πλημμελήματα, ενώ σημαντικός αριθμός παραβάσεων σχετιζόταν με επικίνδυνες συμπεριφορές στους δρόμους.

Αναλυτικά, οι Αρχές κατέγραψαν:

  • 942 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εκ των οποίων 47 σε βαθμό πλημμελήματος,
  • 1.062 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας,
  • 309 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • 704 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
  • 1.365 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • 3.130 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • 82 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

415 τροχαία ατυχήματα – 12 νεκροί

Την ίδια περίοδο, στο οδικό δίκτυο που υπάγεται στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 415 τροχαία ατυχήματα, με συνολικά 499 ανθρώπους να τραυματίζονται ή να χάνουν τη ζωή τους.

Από αυτά:

  • 8 ήταν θανατηφόρα, με 12 νεκρούς,
  • 9 ήταν σοβαρά, με 10 σοβαρά τραυματίες,
  • 398 ήταν ελαφρά, με 477 ελαφρά τραυματίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, βασικοί παράγοντες που συνδέονται με την πρόκληση των ατυχημάτων ήταν η απρόσεκτη και χωρίς την απαιτούμενη σύνεση οδήγηση, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων, αλλά και η μη τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους, όπως επισημαίνεται, συνέβαλε σε αρκετές περιπτώσεις στην επιδείνωση της σοβαρότητας των τραυματισμών.

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