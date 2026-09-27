Μετά την Δίας, η ομάδα Κόμβος: Οι κομάντος της Ελληνικής Αστυνομίας για το κυκλοφοριακό

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει το σύστημα Traffic Commander και την ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. για την άμεση διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική μέσω 235 καμερών, drones και δικυκλιστών.

Το επιχειρησιακό κέντρο στη ΓΑΔΑ συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από διαφορετικές πηγές για γρήγορη αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Η ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. παρεμβαίνει άμεσα σε συμβάντα όπως τροχαία, πυρκαγιές ή βλάβες, μειώνοντας το χρόνο αντίδρασης και την πιθανότητα συμφόρησης.

Οι δικυκλιστές της ομάδας μπορούν να προσεγγίζουν γρήγορα τα σημεία περιστατικών, διαχειρίζοντας την κυκλοφορία πριν δημιουργηθούν εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με στόχο την πρόληψη και περιορισμό των κυκλοφοριακών προβλημάτων από νωρίς κάθε μέρα. Snapshot powered by AI

Η καθημερινή μάχη με το κυκλοφοριακό στην Αττική δεν δίνεται μόνο στους δρόμους. Δίνεται πλέον και μέσα από μια αίθουσα επιχειρήσεων, όπου συγκεντρώνονται πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και αξιοποιούνται ώστε οι δυνάμεις της Τροχαίας να μπορούν να παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Το Newsbomb βρέθηκε στο πεδίο και κατέγραψε τη λειτουργία του Traffic Commander, του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και της επιχειρησιακής ομάδας Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. (Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης).

Το ρεπορτάζ ξεκίνησε από τον Κηφισό, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, έναν από τους πλέον επιβαρυμένους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Από εκεί, η κάμερα του Newsbomb μετακινήθηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, πριν καταλήξει στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη ΓΑΔΑ, εκεί όπου συγκεντρώνεται η επιχειρησιακή εικόνα της κυκλοφορίας.

Δείτε στο βίντεο πώς λειτουργεί στην πράξη το Traffic Commander:

Από το περιστατικό στην άμεση επέμβαση

Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται η ταχύτητα. Ένα τροχαίο, μια ακινητοποιημένη μοτοσικλέτα ή ένα όχημα, μια πυρκαγιά, μια βλάβη ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό μπορεί να προκαλέσει κυκλοφοριακή συμφόρηση και να μετατρέψει ένα πρόβλημα σε «ντόμινο» χιλιομέτρων.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Γεώργιος Χαλκιαδάκης, εξηγεί στο Newsbomb ότι ο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. αποτελεί υπηρεσία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής με βασικό στόχο την άμεση επέμβαση σε περιστατικά που επηρεάζουν την κυκλοφορία.

Στο «κέντρο επιχειρήσεων» της κυκλοφορίας: Το ΘΕΠΕΚ στη ΓΑΔΑ, όπου συγκεντρώνεται η εικόνα από τους δρόμους της Αττικής. Eurokinissi

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το Traffic Commander συγκεντρώνει πληροφορίες και δεδομένα για τα περιστατικά που βρίσκονται σε εξέλιξη, επιτρέποντας στις αρμόδιες δυνάμεις να έχουν άμεση εικόνα της κατάστασης.

«Τα συμβάντα αυτά μπορεί να είναι από μια πυρκαγιά, μια καθίζηση του εδάφους, ένα τροχαίο ατύχημα, οτιδήποτε μπορεί να δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων», σημειώνει.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι τι συμβαίνει αμέσως μετά: η πληροφορία πρέπει να μετατραπεί σε επιχειρησιακή δράση.

Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. σε αριθμούς: Τα στοιχεία πίσω από το νέο επιχειρησιακό μοντέλο της Τροχαίας Αττικής Newsbomb / Εβελίνα Καράτζιου

Η ομάδα που πρέπει να φτάσει πρώτη στο σημείο

Η λογική πίσω από τον Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. είναι απλή: όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στον δρόμο, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει η κατάλληλη δύναμη μπορεί να καθορίσει το μέγεθος της συμφόρησης που θα ακολουθήσει.

Οι δικυκλιστές της ομάδας μπορούν να κινηθούν ταχύτερα μέσα στην αυξημένη κίνηση και, υπό τον συντονισμό του επιχειρησιακού κέντρου, να φτάσουν στο σημείο του περιστατικού και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, το Traffic Commander αξιοποιεί δεδομένα από διαφορετικές πηγές, δημιουργώντας μια ενιαία εικόνα για το τι συμβαίνει στους δρόμους.

Εδώ χτυπά η «καρδιά» του Traffic Commander: Το επιχειρησιακό κέντρο του ΘΕΠΕΚ στη ΓΑΔΑ Eurokinissi

Στο επιχειρησιακό κέντρο στη ΓΑΔΑ συγκεντρώνονται πληροφορίες από κάμερες κυκλοφορίας, αναφορές για τροχαία συμβάντα, έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και άλλες επιχειρησιακές πηγές. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η χρήση drones, τα οποία μπορούν να παρέχουν εικόνα από σημεία όπου η άμεση οπτική ενημέρωση είναι κρίσιμη.

Από τον Κηφισό στην Κηφισίας

Στο πεδίο, το Newsbomb κατέγραψε από κοντά την κυκλοφορία σε δύο χαρακτηριστικά σημεία της Αττικής.

Πρώτος σταθμός ήταν ο Κηφισός, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πρόκειται για έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες που δέχεται καθημερινά τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο και όπου ένα περιστατικό μπορεί να επηρεάσει άμεσα την κίνηση σε μεγάλη απόσταση.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Επόμενος σταθμός η Λεωφόρος Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, ένας ακόμη δρόμος στον οποίο η διαχείριση της κυκλοφορίας αποτελεί καθημερινή πρόκληση, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής.

Ακριβώς σε αυτούς τους δρόμους επιχειρεί να παρέμβει ο νέος σχεδιασμός: όχι μόνο όταν έχει δημιουργηθεί ήδη ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα, αλλά όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε ένα αρχικό περιστατικό να μην εξελιχθεί σε εκτεταμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η «καρδιά» του Traffic Commander στη ΓΑΔΑ

Το τελευταίο σκέλος του ρεπορτάζ του Newsbomb πραγματοποιήθηκε στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη ΓΑΔΑ.

Εκεί βρίσκεται το επιχειρησιακό κέντρο του συστήματος. Οι πληροφορίες από τις διαφορετικές πηγές συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται από τους αρμόδιους αξιωματικούς, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κυκλοφορίας.

Πίσω από τη διαχείριση της κίνησης: Οι αξιωματικοί του ΘΕΠΕΚ παρακολουθούν και συντονίζουν την κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής. Eurokinissi

Στόχος είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και οι διαθέσιμες δυνάμεις να κατευθύνονται εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Η φιλοσοφία του Traffic Commander είναι ουσιαστικά η σύνδεση του επιχειρησιακού κέντρου με τους αστυνομικούς που βρίσκονται στον δρόμο, ώστε η πληροφορία να μετατρέπεται άμεσα σε επέμβαση.

Πού δίνεται το βάρος

Η Τροχαία έχει ήδη χαρτογραφήσει τους βασικούς οδικούς άξονες και τα σημεία στα οποία εμφανίζονται συχνότερα προβλήματα κυκλοφορίας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Κηφισός, η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Συγγρού, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Αμαλίας και η Αλεξάνδρας, αλλά και σημαντικοί δρόμοι στην υπόλοιπη Αττική, όπως η Ποσειδώνος, η Βουλιαγμένης, η Λεωφόρος Αθηνών και η Σχιστού.

To Drone της τροχαίας Eurokinissi

«Από πολύ νωρίς το πρωί» οι δυνάμεις αναπτύσσονται σε βασικές αρτηρίες, με στόχο να εντοπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα και να αποφεύγεται η δημιουργία μεγαλύτερης συμφόρησης.

Το στοίχημα είναι ο χρόνος

Το Traffic Commander δεν καταργεί την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Επιχειρεί, όμως, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα περιστατικά που την επιβαρύνουν.

Η λογική είναι ότι ένα πρόβλημα στον δρόμο πρέπει να εντοπιστεί γρήγορα, να αξιολογηθεί άμεσα και να αντιμετωπιστεί πριν επηρεάσει ακόμη μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου.

Από τις κάμερες στο πεδίο: Στο ΘΕΠΕΚ οι πληροφορίες για την κυκλοφορία αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο. Eurokinissi

Με περισσότερη τεχνολογία, ενιαία εικόνα από το επιχειρησιακό κέντρο και ειδικά εκπαιδευμένους δικυκλιστές στο πεδίο, η Τροχαία επιχειρεί να μειώσει τον χρόνο αντίδρασης.

Και τελικά, όπως εξηγεί ο Γεώργιος Χαλκιαδάκης, «ο στόχος δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση του ίδιου του περιστατικού, αλλά να μπορέσουν οι υπόλοιποι οδηγοί που δεν εμπλέκονται σε αυτό να συνεχίσουν τη διαδρομή τους».

Διαβάστε επίσης