Η Renault φέρνει την τέχνη στο rnlt© του Κολωνακίου
Η κύρια έκθεση εγκαινιάστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Οκτωβρίου.
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Η Renault συμμετέχει ως Silver Sponsor στο Synastry Art Project και παράλληλα εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τον εικαστικό Γιώργο Τζινούδη, ο οποίος δημιούργησε μια ειδική εικαστική εγκατάσταση για το boutique κατάστημα rnlt© στο Κολωνάκι.
Το Synastry Art Project ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου με μια πρώτη παρουσίαση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάστηκαν ήταν και η «Νέα Σελήνη» του Κώστα Βαρώτσου, ένα γλυπτό από γυαλί που αποτέλεσε ουσιαστικά την είσοδο στην έκθεση.
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