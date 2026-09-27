Η Renault φέρνει την τέχνη στο rnlt© του Κολωνακίου

Η κύρια έκθεση εγκαινιάστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Οκτωβρίου.

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Η Renault φέρνει την τέχνη στο rnlt© του Κολωνακίου
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Η Renault συμμετέχει ως Silver Sponsor στο Synastry Art Project και παράλληλα εγκαινιάζει τη συνεργασία της με τον εικαστικό Γιώργο Τζινούδη, ο οποίος δημιούργησε μια ειδική εικαστική εγκατάσταση για το boutique κατάστημα rnlt© στο Κολωνάκι.

Το Synastry Art Project ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου με μια πρώτη παρουσίαση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάστηκαν ήταν και η «Νέα Σελήνη» του Κώστα Βαρώτσου, ένα γλυπτό από γυαλί που αποτέλεσε ουσιαστικά την είσοδο στην έκθεση.

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