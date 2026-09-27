Εύβοια: Ζευγάρι εγκλωβίστηκε στο όχημα του στα Πολιτικά

Snapshot Ζευγάρι ηλικίας 55 ετών από το Ισραήλ εγκλωβίστηκε με το όχημά του στα Πολιτικά Ευβοίας λόγω έντονης βροχόπτωσης και φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στις 03:45 και κινητοποίησε 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ψαχνών.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν το ζευγάρι και το μετέφεραν σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Καμαρίτσα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 05:00. Snapshot powered by AI

Στον απεγκλωβισμό μίας γυναίκας κι ενός άνδρα από όχημα προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Πολιτικά Ευβοίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε σήμερα, περίπου στις 03:45, για παροχή βοήθειας σε δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις λάσπες, λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, ηλικίας 55 ετών, με καταγωγή από το Ισραήλ.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ψαχνών.

Οι πυροσβέστες αφού τους προσέγγισαν, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, στην περιοχή Καμαρίτσα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 05:00.