Βίντεο ντοκουμέντο: Μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου που πέθανε ο Μαζωνάκης - Τι εξαφάνισαν οι γιατροί

Snapshot Φωτογραφικά ντοκουτα από το ιατρείο της προφυλακισμένης γιατρού εμφανίζουν αναλώσιμα υλικά, αλλά όχι φιαλίδιο με αναισθητική ουσία.

Η νοσηλεύτρια ισχυρίζεται ότι χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά η αναισθητική ουσία δεν βρέθηκε στην αυτοψία.

Το ιατρείο καθαρίστηκε λίγα λεπτά μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο, γεγονός που εγείρει υποψίες για πιθανή εξαφάνιση πειστηρίων.

Ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας που είχε τοποθετηθεί στον τραγουδιστή δεν έχει εντοπιστεί.

Η Δικαιοσύνη θεωρεί ότι η απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων είναι ποινικό αδίκημα και εκτιμάται πως πολλά πειστήρια πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Snapshot powered by AI

Το Star φέρνει στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα μέσα από το ιατρείο της προφυλακισμένης γιατρού λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ενδεχομένως, να έχουν εξαφανισθεί πειστήρια.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου, στα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τα ράφια του ιατρείου, φαίνονται αναλώσιμα υλικά. Μπουκαλάκια με φυσιολογικούς ορούς, γάζες, ακόμα και φλεβοκαθετήρες.

Η αυτοψία έγινε από την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου την επόμενη ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τι δεν εντοπίστηκε; Φιαλίδιο με αναισθητική ουσία.

Με δεδομένο ότι η νοσηλεύτρια ισχυρίζεται και επίσημα στις ανακριτικές αρχές ότι χορηγήθηκε στον τραγουδιστή μέθη από τη γιατρό, το ερώτημα που προκύπτει είναι, πού βρισκόταν αυτή η ουσία;

Γιατί δεν εντοπίστηκε στην αυτοψία;

Μήπως «εξαφανίστηκε», όπως και άλλα πειστήρια, με δεδομένο ότι οι εργαζόμενες στο ιατρείο παραδέχθηκαν τον καθαρισμό του δωματίου ελάχιστα λεπτά μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς»;

Μήπως τελικά ο καθαρισμός δεν ήταν μια τυπική διαδικασία, όπως λένε, αλλά μια προσπάθεια να εξαφανιστούν στοιχεία;

Δεν έχει εντοπιστεί ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας

Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, όμως, στην υπόθεση.

Ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας που είχε τοποθετηθεί στον τραγουδιστή, παραμένει εξαφανισμένος.

Η γιατρός επέμενε αρχικά ότι δεν πρόλαβε να τον τοποθετήσει, στη συνέχεια όμως, το πήρε πίσω και παραδέχτηκε ότι είχε ξεκινήσει η θεραπεία.

Για τη Δικαιοσύνη, πάντως, η απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων είναι ποινικό αδίκημα για όλους τους εμπλεκόμενους, και εδώ φαίνεται ότι πετάχτηκαν στα σκουπίδια πολλά πειστήρια, κατέληξε η δικαστική συντάκτρια του Star.

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