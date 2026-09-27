Καραϊβική: Πυροβολισμοί στο νησιωτικό κρατίδιο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες - Τέσσερις νεκροί

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθεί το κίνητρο των πυροβολισμών

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Καραϊβική: Πυροβολισμοί στο νησιωτικό κρατίδιο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες - Τέσσερις νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές του κρατιδίου Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, αφού σημειώθηκαν πυροβολισμοί το βράδυ της Παρασκευής στο μικρό νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τέσσερα άτομα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για περιστατικό που σχετίζεται με συμμορίες.

Η Βασιλική Αστυνομική Δύναμη του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδινών ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι ανταποκρίθηκε σε αναφορές για πυροβολισμούς στο Γκριν Χιλ, μια περιοχή που βρίσκεται λίγο έξω από την πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Κίνγκσταουν.

«Βρήκαμε δύο σορούς να κείτονται στον δρόμο, ανακαλύψαμε την σορό μιας γυναίκας σε ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο στον δρόμο, ενώ σε παρακείμενο οικόπεδο ανακαλύφθηκε μια ακόμη σορό», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Τρέβορ Μπέιλι σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, προσθέτοντας ότι οι σοροί έφεραν τραύματα που φαίνεται να προέρχονται από πυροβολισμούς.

Επίσης, από το περιστατικό τραυματίστηκαν τέσσερα ακόμη άτομα, δύο από τα οποία νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθεί το κίνητρο των πυροβολισμών. Το βράδυ του Σαββάτου, η Βασιλική Αστυνομική Δύναμη του κρατιδίου της Καραϊβικής ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε μια ακόμη δολοφονία, και διερευνά εάν συνδέεται με τους πυροβολισμούς της Παρασκευής.

Ο Σεντ Κλερ Λίκοκ, υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδινών, καταδίκασε τις «ατυχείς» και «περιττές» δολοφονίες, μιλώντας το Σάββατο στο NBC Radio, ένα τοπικό ειδησεογραφικό μέσο, τονίζοντας ότι ενώ o Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες είναι μια ειρηνική χώρα, η βία μεταξύ συμμοριών έχει πλήξει πολλές κοινότητες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, φέτος έχουν καταγραφεί 37 δολοφονίες στο μικρό αυτό κρατίδιο με πληθυσμό 110.000 κατοίκους. Η πρώην βρετανική αποικία αποτελείται από 32 νησιά και νησίδες και εδώ και καιρό βασίζεται στον τουρισμό ως κύρια πηγή εισοδήματος.

«Αυτές οι ανθρωποκτονίες αποτελούν έναν εφιάλτη για εμάς», κατέληξε ο Λίκοκ.

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