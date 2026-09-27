Καιρός: Βροχές, τοπικές καταιγίδες και άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Σε πλήρη ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με τα εντονότερα φαινόμενα να εστιάζονται σε Εύβοια, Σποράδες και Μαγνησία.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καιρός: Βροχές, τοπικές καταιγίδες και άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
ΚΑΙΡΟΣ
3'
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  • Το κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες πλήττει κυρίως Εύβοια, Σποράδες και Μαγνησία, με φαινόμενα που μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι.
  • Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο είναι 6 με 7 μποφόρ και στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ.
  • Στην Αττική σημειώνονται τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά, με βελτίωση του καιρού από το βράδυ και θερμοκρασίες από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
  • Στη Σκιάθο σημειώθηκε καταρρακτώδης βροχή που προκάλεσε πλημμύρες και ζημιές σε εξωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης.
  • Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Γλώσσα Σκοπέλου με 48 χιλιοστά, ενώ σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν και στην Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Πελοπόννησο.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα σήμερα Κυριακή, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προειδοποιεί για φαινόμενα που κατά τόπους μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ενώ το επίκεντρο της προσοχής παραμένει στραμμένο στην ανατολική ηπειρωτική ζώνη και τα νησιά του κεντρικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Meteo και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα εντονότερα φαινόμενα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στον νομό Μαγνησίας, καθώς και στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Στην Εύβοια η κακοκαιρία θα παρουσιάσει μεγαλύτερη διάρκεια, με τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν έως αργά το απόγευμα. Την ίδια ώρα, βροχοπτώσεις προβλέπονται στην ανατολική Στερεά, στην ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Στις θαλάσσιες περιοχές επικρατούν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο οι εντάσεις κινούνται μεταξύ 6 και 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αισθητά πιο ήπιοι, πνέοντας από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ.

Τι περιμένουμε σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες επηρεάζουν περισσότερο τα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα του νομού. Σταδιακή εξασθένηση και βελτίωση του καιρού αναμένεται προς τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, αν και στα ανατολικά τμήματα του νομού ενισχύονται τοπικά στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, με τις ελάχιστες στα βόρεια και ανατολικά να διαμορφώνονται 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα.

Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό είναι πιο ήπιο, με νεφώσεις που κατά περιόδους θα είναι αυξημένες, χωρίς όμως να αναμένονται τα έντονα φαινόμενα άλλων περιοχών. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί στα 2 με 3 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει από 16 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 20-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 25, στην Ήπειρο από 6 έως 26 και στη Θεσσαλία από 6 έως 24 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 25 με 27 βαθμούς, στα Επτάνησα τους 23 με 25, στην Κρήτη τους 22 με 23 και στα νησιά του Αιγαίου θα διαμορφωθεί γενικά μεταξύ 22 και 25 βαθμών.

Προβλήματα και μεγάλα ύψη βροχής στις Σποράδες

Η κακοκαιρία έδειξε την ισχύ της ήδη από το απόγευμα του Σαββάτου. Γύρω στις 19:30 ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο, όπου η καταρρακτώδης βροχή διήρκεσε περίπου μισή ώρα, επαρκώντας ωστόσο για να μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια και να παρασύρει τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα εστίασης.

Όπως ανακοινώθηκε από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Γλώσσα Σκοπέλου, αγγίζοντας τα 48 χιλιοστά. Σημαντικές ποσότητες νερού καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

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