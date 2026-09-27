ΟΗΕ: η Κούβα καταγγέλλει τις δραματικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Για ακόμη μια χρονιά, η Κούβα επέκρινε χθες Σάββατο την πολιτική των ΗΠΑ έναντι της νήσου της Καραϊβικής στον γενικό διάλογο στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες να τονίζει ότι ο αμερικανικός de facto πετρελαϊκός αποκλεισμός και η πίεση σε εταιρείες και κυβερνήσεις να διακόψουν τις όποιες σχέσεις έχουν με τη χώρα, καθώς και η συνεχιζόμενη επιβολή κυρώσεων, έχουν δραματικές συνέπειες για τον πληθυσμό.

«Επίσης παραμένει η απειλή ότι θα χρησιμοποιηθεί στρατιωτική βία εναντίον της Κούβας» από πλευράς Ουάσιγκτον, κάτι που «αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο κ. Ροδρίγκες χθες. Η Αβάνα είναι πάντα διατεθειμένη και έτοιμη να κάνει διάλογο, συμπλήρωσε.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει νέες κυρώσεις στην Κούβα κατά κύματα τους τελευταίους μήνες, ενώ ο πετρελαϊκός αποκλεισμός στη νήσο έχει χειροτερέψει την οικονομική και ενεργειακή κρίση στο κράτος των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Λίγο πριν από την ομιλία του κ. Ροδρίγκες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ διαβεβαίωσε πάντως ότι η κυβέρνησή του και αυτή στην Αβάνα θα μπορούσαν να κλείσουν κάποια «συμφωνία», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Θα έλεγα ότι η Κούβα κι εμείς θα κλείσουμε συμφωνία. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε τον στρατό. Θέλουμε να βοηθήσουμε», υποστήριξε.

Λόγω της εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ, πάνω από 7.000 εμπορευματοκιβώτια με αγαθά πρώτης ανάγκης --τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό-- παραμένουν σε λιμάνια άλλων χωρών, δεν μπορούν να φτάσουν στην Κούβα, υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ Ροδρίγκες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times αυτόν τον μήνα, τα μέτρα της Ουάσιγκτον έχουν εκφοβίσει εταιρείες από πολλές χώρες, που εγκαταλείπουν επενδύσεις και δραστηριότητες στην Κούβα.

Μετά την επιστροφή του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η σχέση των ΗΠΑ και της Κούβας, ήδη εξαιρετικά τεταμένη για δεκαετίες, μπήκε σε φάση περαιτέρω όξυνσης. Ο ογδοντάρης μεγιστάνας ερίζει πως η Κούβα, 150 χιλιόμετρα από τα παράλια της Φλόριντας, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ κι έχει απειλήσει επανειλημμένα να «πάρει» τον έλεγχο της χώρας. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στον γείτονα και ιδεολογικό εχθρό της.

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