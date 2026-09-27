Έκρηξη στην Πλάκα: Ταυτοποιούνται μέσω DNA τα έξι θύματα - Στο μικροσκόπιο διαρροή φυσικού αερίου

Στη λήψη γενετικού υλικού από τους συγγενείς των έξι νεκρών προχωρούν οι αρχές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία ταυτοποίησης των σορών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.

Η διαδικασία εξελίσσεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. και τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι τέσσερις ένοικοι που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Επρόκειτο για δύο αδέλφια αλβανικής καταγωγής που ταξίδευαν μαζί με τις συντρόφους τους. Στον δεύτερο όροφο διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και ένας Βρετανός, οι οποίοι βρήκαν ακαριαίο θάνατο.

Η ενεργή παροχή στον δεύτερο όροφο και τα ευρήματα της ΔΑΕΕ

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο δέκα εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού καταγράφει σπιθαμή προς σπιθαμή τον χώρο, υπό τις οδηγίες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Οι έρευνες συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το επίκεντρο της έκρηξης ήταν το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Ήταν ο μοναδικός χώρος στο κτίσμα με ενεργή σύνδεση φυσικού αερίου για κουζίνα, τζάκι και καυστήρα. Αντίθετα, στον πρώτο όροφο η παροχή είχε ξηλωθεί οριστικά το 2021 κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη.

Η κατανομή των ζημιών ενισχύει αυτή την εκδοχή. Το ωστικό κύμα εκτονώθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα στο ύψος του δευτέρου ορόφου. Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και κινείται προς τα ψηλότερα σημεία, σε πλήρη αντίθεση με το υγραέριο που επικάθεται χαμηλά. Όπως ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ορίζονται ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες για την αυτοψία. Στόχος των ανακριτών είναι να έχει συγκεντρωθεί και να ελεγχθεί το σύνολο των σωληνώσεων και των μετρητών μέχρι τη Δευτέρα.

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