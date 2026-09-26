Λέκκας για Πλάκα: «Θύμισε Βηρυτό, η τρωτότητα του κτιρίου ήταν μεγάλη»

«Ήταν ένα μνημείο, δεν ήταν σύγχρονο», είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ για το κτίριο που κατέρρευσε

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Λέκκας για Πλάκα: «Θύμισε Βηρυτό, η τρωτότητα του κτιρίου ήταν μεγάλη»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα ήταν παλιό, με μεγάλη τρωτότητα λόγω της κατασκευής από τοιχοποιία και τούβλα.
  • Η έκρηξη πιθανότατα σχετίζεται με διαρροή φυσικού αερίου, αλλά τα αίτια διερευνώνται από την Πυροσβεστική.
  • Η επιχείρηση απεγκλωβισμού χαρακτηρίστηκε υποδειγματική, με επαγγελματισμό από την ΕΜΑΚ και τους πυροσβέστες παρά τις δύσκολες συνθήκες.
  • Δύο γειτονικά κτίρια βρίσκονται σε οριακή στατική ισορροπία και χρήζουν άμεσου ελέγχου από μηχανικούς για την ασφάλειά τους.
  • Οι εικόνες της κατάρρευσης του κτιρίου θύμισαν αντίστοιχη καταστροφή στη Βηρυτό, λόγω της ευπάθειας της κατασκευής.
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Στο σημείο της τραγωδίας στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος μίλησε για την τρωτότητα του κτιρίου, την οριακή στατικότητα των γειτονικών κτιρίων και το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

Ο κ. Λέκκας, έκανε λόγο για μια «υποδειγματική επιχείρηση» απεγκλωβισμού των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτίριο, επισημαίνοντας τον επαγγελματισμό της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών που επιχείρησαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Στη συνέχεια ανέφερε πως υπήρχαν δύο εκατέρωθεν κτίρια τα οποία βρίσκονταν υπό κατάρρευση, με αποτέλεσμα η ΕΜΑΚ να χρειαστεί να επιχειρήσει «μέσα από ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον».

Σχετικά με τα αίτια της έκρηξης και το ενδεχόμενο αυτή να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να εκφράσει άποψη, καθώς η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. «Υποθέτουν, απ’ ό,τι συζητάμε, ότι υπήρχε μια διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο. Η κυρία που ήταν διευθύντρια του κτιρίου το πρωί μάλλον άναψε κάποιο λαμπτήρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα, αλλά αυτό είναι πολύ επιφανειακή προσέγγιση», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της έκρηξης.

«Ήταν ένα μνημείο»

Μιλώντας για την κατάσταση του κτιρίου, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τόνισε ότι επρόκειτο για παλιό κτίριο και όχι για σύγχρονη κατασκευή, ενώ υπογράμμισε τη μεγάλη τρωτότητά του. «Ήταν ένα μνημείο, δεν ήταν σύγχρονο κτίριο. Η τρωτότητά του ήταν μεγάλη. Δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του. Ήταν από τοιχοποιία, τούβλα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε όλη αυτή τη διαδικασία», είπε.

Εξήγησε ότι η ευπάθεια της συγκεκριμένης κατασκευής οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι τα στοιχεία της τοιχοποιίας «δεν έχουν καμία συνοχή μεταξύ τους», ενώ συνέδεσε τις εικόνες της κατάρρευσης με αντίστοιχες που είχε δει στη Βηρυτό μετά τη μεγάλη έκρηξη.

«Σε οριακή ισορροπία τα δύο κτίρια»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Λέκκας και στα δύο γειτονικά κτίρια, τα οποία, όπως είπε, θα πρέπει να εξεταστούν από μηχανικούς. «Με όση εμπειρία διαθέτουμε, είναι σε μια οριακή ισορροπία. Τουλάχιστον έτσι φαίνονται, γιατί τα τμήματα των κτιρίων… ουσιαστικά το ένα κτίριο, το δεξιό κτίριο, η μια γωνία στέκεται σε ένα παράθυρο ουσιαστικά που το στηρίζει ξύλινο και το άλλο κτίριο βεβαίως έχει υποστεί ζημιές», ανέφερε. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι πρόκειται για «πολύ προκαταρκτική προσέγγιση» και ότι απαιτείται έλεγχος από μηχανικούς, προκειμένου να διακριβωθεί η στατικότητα των κτιρίων.

«Είναι κτίρια τα οποία χρήζουν κάποιας βελτίωσης. Είναι κτίρια τα οποία είναι σε έναν ανεκτό βαθμό στατικότητας, αλλά δεν ξέρει κανένας κατά πόσο θα αντέξουν σε έναν μεγάλο σεισμό ή σε μια μεγάλη έκρηξη», σημείωσε.

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