Βόλος: Οδηγούσε μεθυσμένος, συγκρούστηκε με δίκυκλο και εγκατέλειψε αβοήθητο τον δικυκλιστή

Snapshot Ένας 37χρονος οδηγός στο Βόλο συγκρούστηκε με δίκυκλο και εγκατέλειψε τον τραυματισμένο οδηγό.

Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο 37χρονος παρουσιάστηκε αργότερα στις Αστυνομικές Αρχές και διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης.

Ο 37χρονος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Βόλο, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος, συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε άλλος άνδρας.

Σύμφωνα με το gegonota.news, μετά τη σύγκρουση το δίκυκλο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δικυκλιστής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο 37χρονος άνδρας, εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια, ωστόσο παρουσιάστηκε λίγο αργότερα στις Αστυνομικές Αρχές, όπου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη) και συνελήφθη.

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