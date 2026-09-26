Ιταλία: Αναστέλλονται πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης λόγω ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα

Snapshot Αναστέλλονται όλες οι αφίξεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνης έως αύριο στις 13:00 ώρα Ελλάδας λόγω ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα.

Η διακοπή των πτήσεων οφείλεται στη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Αίτνας και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Το αεροδρόμιο της Κατάνης είναι το πέμπτο μεγαλύτερο σε επιβατική κίνηση στην Ιταλία.

Η εκπομπή ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα προκαλεί συχνά προβλήματα στις πτήσεις της περιοχής, με ιδιαίτερα έντονες εκπομπές φέτος το καλοκαίρι.

Οι διακοπές πτήσεων έχουν επηρεάσει χιλιάδες ταξιδιώτες κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. Snapshot powered by AI

Ανεστάλησαν σήμερα οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Αίτνας και των καιρικών συνθηκών, έγινε γνωστό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Σικελίας.

Όλες οι αφίξεις στο αεροδρόμιο, το πέμπτο κατά σειρά με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ιταλία, ανεστάλησαν έως αύριο στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Η Αίτνα, το υψηλότερο και ενεργότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, προκαλεί συχνά προβλήματα στις πτήσεις στην Κατάνη, όμως οι εκπομπές τέφρας ήταν ιδιαίτερα έντονες αυτό το καλοκαίρι, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες κατά την περίοδο κορύφωσης των θερινών διακοπών.

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