Σταύρος Ξαρχάκος: «Ταξίδι στο φως» στον Λυκαβηττό - Βίντεο από τις πρόβες του Μπάμπη Στόκα

Snapshot Η συναυλία «Ταξίδι στο φως – Σε σύμπαν ερωτικό» του Σταύρου Ξαρχάκου θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Ο Μπάμπης Στόκας και η Ηρώ Σαΐα θα ερμηνεύσουν τα ερωτικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου στη συναυλία.

Η παράσταση συνδυάζει τον κλασικό λυρισμό του Ξαρχάκου με ηλεκτρικό ήχο και δυναμικά κρουστά.

Στο βίντεο από τις πρόβες, ο Σταύρος Ξαρχάκος δίνει οδηγίες με πάθος στους μουσικούς, ενώ ο Μπάμπης Στόκας αποδίδει το υλικό με έντονη εσωτερικότητα.

Η συναυλία αναμένεται να προσφέρει μια ιδιαίτερη μουσική εμπειρία στον ιστορικό χώρο του Λυκαβηττού. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, ο Σταύρος Ξαρχάκος και οι συνεργάτες του δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στις πρόβες, προετοιμάζοντας μια από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φθινοπώρου. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα στα social media, ο Μπάμπης Στόκας φαίνεται να ερμηνεύει με τη χαρακτηριστική, εσωτερική του χροιά, αποκαλύπτοντας την ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει στη μεγάλη συναυλία, ενώ ο Σταύρος Ξαρχάκος σηκώνεται όρθιος και με το πάθος που τον διακρίνει, δίνει οδηγίες στους μουσικούς.

Η παράσταση, με τίτλο «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ – Σε σύμπαν ερωτικό», είναι προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή τη μοναδική σύμπραξη, τα ερωτικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου συναντούν τις φωνές του Μπάμπη Στόκα και της Ηρώς Σαΐα. Το μουσικό αποτύπωμα της βραδιάς αναμένεται να είναι ιδιαίτερο, καθώς ο κλασικός λυρισμός του συνθέτη θα συναντήσει τον ηλεκτρικό ήχο και τον δυναμικό παλμό των κρουστών, υποσχόμενος μια αξέχαστη εμπειρία για το κοινό που θα γεμίσει τον ιστορικό χώρο του Λυκαβηττού.

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