Πλάκα: «Η έκρηξη ήταν πιο ισχυρή από την βόμβα στους Αμπελόκηπους», είπε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων

Snapshot Η έκρηξη στην Πλάκα ήταν πιο ισχυρή από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Αθηναίων Πάρη Χαρλαύτη.

Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου και είχε ως αποτέλεσμα έξι νεκρούς.

Ο αντιδήμαρχος αμφιβάλλει ότι μια απλή διαρροή θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο φαινόμενο.

Το πόρισμα του δήμου Αθηναίων για τα αίτια της έκρηξης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.

Δεν διαπιστώνεται γενική επικινδυνότητα για τα διπλανά σπίτια, εκτός από μια εκκένωση σε όμορα κτίρια. Snapshot powered by AI

«Η έκρηξη ήταν πιο ισχυρή από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους», τόνισε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης αναφερόμενος στην κατάρρευση του τριώροφου κτιρίου στην Πλάκα μετά την χθεσινή ισχυρή έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

«Μια απλή διαρροή δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να προκαλέσει τέτοιο φαινόμενο», είπε ο κ. Χαρλαύτης μιλώντας στο Mega, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν είναι ειδικός και τα συμπεράσματα θα βγουν από τους αρμόδιους.

Ο ίδιος ειπε ότι το σχετικό πόρισμα του δήμου Αθηναιων για τα αίτια της έκρηξης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.

«Μια πρώτη εικόνα δεν δείχνει επικινδυνότητα, αν εξαιρέσουμε μια ακτίνα στα όμορα σπίτια τα οποία έχουν εκκενωθεί, είμαστε εντάξει», τόνισε αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να κινδυνεύουν διπλανά σπίτια.

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