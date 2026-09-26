Ιράν: «Εάν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν, θα χτυπήσουμε τις βάσεις τους στην περιοχή»

Νέα προειδοποίηση προς τον Τραμπ απευθύνεται από το Κεντρικό Στρατηγείο του Χαταμολανμπίγια, το κεντρικό επιχειρησιακό στρατηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν

Δημήτρης Μάνωλης

Ιράν: «Εάν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν, θα χτυπήσουμε τις βάσεις τους στην περιοχή»
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  • Το Κεντρικό Στρατηγείο Χαταμολανμπίγια προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ θα υποστούν επιθέσεις στις βάσεις τους στην περιοχή εάν επιτεθούν στο Ιράν.
  • Οι επιθέσεις θα είναι συνεχείς, αποτελεσματικές και επώδυνες, χωρίς καμία επιφύλαξη.
  • Η περιοχή δεν θεωρείται ενιαίο πεδίο μάχης, καθώς μπορεί να επηρεαστούν περιοχές όπως ο Περσικός Κόλπος και η Ερυθρά Θάλασσα.
  • Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για κάθε σενάριο και θα απαντήσουν μαζικά σε οποιαδήποτε επίθεση.
  • Κράτη που ευθυγραμμιστούν με επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα θεωρηθούν συνένοχα και δεν θα τύχουν ανοχής από το Ιράν.
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«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λάθος απέναντι στο Ιράν, όλες οι επιχειρησιακές τους βάσεις και τα συμφέροντά τους στην περιοχή θα υποστούν συνεχείς, αποτελεσματικές και επώδυνες επιθέσεις, χωρίς καμία επιφύλαξη ή επιφύλαξη», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Κεντρικό Στρατηγείο του Χαταμολανμπίγια, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

«Οποιαδήποτε απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι η περιοχή δεν είναι ένα ενιαίο πεδίο μάχης. Ο Περσικός Κόλπος, η Ερυθρά Θάλασσα, οι αμερικανικές βάσεις και άλλες τοποθεσίες στην περιοχή θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις συνέπειες μιας άμεσης αντιπαράθεσης», πρόσθεσε.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε σενάριο και κάθε λανθασμένος υπολογισμός από τον εχθρό θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και μαζική απάντηση. Εάν τα κράτη της περιοχής, επιμένοντας σε μια διφορούμενη πολιτική απέναντι στο Ιράν, ευθυγραμμιστούν με μια πράξη επιθετικότητας από τον "Μεγάλο Σατανά" (αναφερόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες), όλα θα θεωρηθούν συνένοχα σε αυτή την πράξη του κακού και δεν μπορούν πλέον να περιμένουν αυτοσυγκράτηση ή ανοχή από τις ισχυρές ιρανικές ένοπλες δυνάμεις», κατέληξε το Κεντρικό Στρατηγείο του Χαταμολανμπίγια.

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