Έκρηξη στην Πλάκα: «Η Έρις, ένα από τα 6 θύματα, είχε έρθει ταξίδι του μέλιτος και ήταν έγκυος»

«Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη αυτό» είπε η Νικολέτα Γκιόνι, φίλη των θυμάτων της τραγωδίας στην Πλάκα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Έκρηξη στην Πλάκα: «Η Έρις, ένα από τα 6 θύματα, είχε έρθει ταξίδι του μέλιτος και ήταν έγκυος»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ έχασαν τη ζωή τους στην κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα.
  • Η Φλορίντα περιγράφεται ως εξαιρετική δικηγόρος και άνθρωπος γεμάτος ζωή, ενώ ο γάμος τους ήταν πρόσφατος.
  • Το δεύτερο ζευγάρι, Φλορίν και Έρις, επίσης θύματα, περίμεναν το πρώτο τους παιδί, με την Έρις να είναι έγκυος σε κοριτσάκι.
  • Η οικογενειακή φίλη των θυμάτων εκφράζει σοκ και βαθιά οδύνη για την τραγωδία που έχει συγκλονίσει τις οικογένειες και το φιλικό τους περιβάλλον.
  • Η μαρτυρία δίνεται από άνθρωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος, που θέλει να αναδείξει την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τα ονόματα των θυμάτων.
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Συγκλονισμένη από την τραγωδία στην Πλάκα εμφανίζεται οικογενειακή φίλη των θυμάτων, η Νικολέτα Γκιόνι, η οποία μίλησε στο Newsbomb για τη Φλορίντα Χότζα, τον σύζυγό της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, αλλά και το άλλο ζευγάρι που έχασε τη ζωή του στην κατάρρευση του κτιρίου.

Όπως ανέφερε, η Φλορίντα είχε μόλις παντρευτεί τον Ίαν και περιέγραψε τη νεαρή γυναίκα ως έναν «υπέροχο άνθρωπο», μια «εξαιρετική δικηγόρο» και έναν άνθρωπο «γεμάτο ζωή».

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Μια εξαιρετική δικηγόρος. Γεμάτη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα το σοκ της για την τραγική εξέλιξη.

«Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη αυτό», είπε, περιγράφοντας το μέγεθος της τραγωδίας που έχει συγκλονίσει τους ανθρώπους που γνώριζαν τις δύο οικογένειες.

Περίμεναν το πρώτο τους παιδί

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η αναφορά της στο δεύτερο ζευγάρι, τον Φλορίν και την Έρις. Σύμφωνα με την οικογενειακή φίλη, οι δυο τους ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Ο Φλόριν Χότζα και η Ερίσα Τσάνι ήταν νεόνυμφοι και είχαν έρθει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος.

«Ο Φλορίν και η Έρις ήταν τόσο ενθουσιασμένοι, γιατί περίμεναν το πρώτο τους παιδί», ανέφερε. «Ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που θα γίνονταν γονείς».

Όπως αποκάλυψε, η Έρις ήταν έγκυος σε κοριτσάκι. «Η Έρις ήταν έγκυος στην κόρη τους», είπε με συγκίνηση.

Η ίδια χαρακτήρισε την απώλεια «μια μεγάλη τραγωδία», μεταφέροντας το κλίμα βαθιάς οδύνης που επικρατεί στις οικογένειες και στους ανθρώπους που γνώριζαν τα θύματα.

«Έμεινα ξύπνια όλο το βράδυ, καλώντας τα τηλέφωνά τους, με την ελπίδα ότι οι διασώστες θα μπορούσαν να ακούσουν τα τηλέφωνα και να καταφέρουν να τους εντοπίσουν».

Η οικογενειακή φίλη διευκρίνισε ότι μιλά ως άνθρωπος του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, θέλοντας να μεταφέρει λίγα λόγια για τους ανθρώπους πίσω από τα ονόματα της τραγωδίας.

Επίσης, η οικογενειακή φίλη πρόσθεσε πως «και οι τέσσερις ήταν από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Πολύ καλοί, πολύ έξυπνοι, πραγματικά αξιόλογοι άνθρωποι. Πάντα προσπαθούσαν να βοηθούν τους άλλους».

Ανέφερε ακόμα ότι «Είχαμε κανονίσει να συναντηθούμε στις 17 Οκτωβρίου για να γιορτάσουμε το Halloween».

Η Νικολέτα Γκιόνι μοιράστηκε και μερικές φωτογραφίες της Έρις και του Φλόριν.

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Να σημειωθεί πως τα μέλη των οικογενειών τους θα βρίσκονται στην Αθήνα γύρω στις 18:30 σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Τα δύο ζευγάρια που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου

Ζευγάρια - Πλάκα

Αριστερά είναι η Φλόριντα Χότζα (Florida Hoxha) και δίπλα της είναι ο Ίαν Αλεξάντερ Κιρκπάτρικ (Ian Kirkpatrick) 37 ετών, στο όνομα του οποίου είχε γίνει και η κράτηση του Airbnb. Από την δεξιά πλευρά μετά τον κύριο που βρίσκεται στην μέση είναι η Ερίσα Τσάνι (Erisa Cani) και ο Φλορίν Χότζα (Florin Hoxha).

Στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας, ενώ λίγες ώρες αργότερα ανασύρθηκε και η σορός ενός άνδρα. Επρόκειτο για το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Ακολούθησε, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, ο εντοπισμός δύο ακόμα σορών, οι οποίες ανήκαν σε δύο από τους Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν στον πρώτο όροφο, όπου λειτουργούσε το Airbnb.

Λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί, οι οποίες παρέμεναν κάτω από τα συντρίμμια. Με την ανάσυρσή τους ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής, με τον τραγικό απολογισμό από την κατάρρευση του κτηρίου να ανέρχεται πλέον σε έξι νεκρούς.

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