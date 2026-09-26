Ηράκλειο: Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος - Είχε γίνει «σκιά» φοιτητριών

Τι βρέθηκε στον υπολογιστή του - Οι επόμενες κινήσεις των Αρχών

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Ηράκλειο: Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος - Είχε γίνει «σκιά» φοιτητριών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο άνδρας που συνελήφθη στον Μασταμπά Ηρακλείου απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας την Τρίτη.
  • Κατηγορείται για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις, καθώς φέρεται να παρακολουθούσε εμμονικά νεαρές φοιτήτριες.
  • Στην κατοικία του βρέθηκε μεγάλος όγκος υλικού παιδικής πορνογραφίας που κατέβαζε μέσω dark web.
  • Το υλικό αφορά θύματα μικρής ηλικίας και προέρχεται εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. θα ζητήσει εισαγγελική άδεια για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και αναμένει πιθανές περαιτέρω καταγγελίες.
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Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται την Τρίτη ο άνδρας που συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Μασταμπά στο Ηράκλειο, την ώρα που προέβαινε σε χυδαίες και άσεμνες πράξεις έξω από το σπίτι 18χρονης. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κακουργηματικές και πλημμεληματικές διώξεις, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες φέρεται να παρακολουθούσε συστηματικά και με εμμονικό τρόπο νεαρές φοιτήτριες, φτάνοντας μέχρι τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Αποκαλύψεις από την έρευνα στο σπίτι του

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στην κατοικία του, οι Αρχές εντόπισαν σε σκληρό δίσκο τεράστιο όγκο υλικού παιδικής πορνογραφίας, το οποίο κατέβαζε μέσω του dark web. Σύμφωνα με την Ασφάλεια, τα θύματα είναι ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και το οπτικό υλικό προέρχεται εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να ζητήσει την εισαγγελική άδεια για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον καταγγελίες σε βάρος του.

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