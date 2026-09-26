Διακοπές που έγιναν τραγωδία: 27χρονη σκοτώθηκε σε καταρράκτη

Η 27χρονη Ιταλίδα έπεσε από καταρράκτη 30 μέτρων

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Διακοπές που έγιναν τραγωδία: 27χρονη σκοτώθηκε σε καταρράκτη
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  • Η 27χρονη Ιταλίδα Βαλεντίνα Στραλιότο σκοτώθηκε μετά από πτώση 30 μέτρων στον καταρράκτη Ravana στη Σρι Λάνκα στις 24 Σεπτεμβρίου.
  • Η πτώση σημειώθηκε ενώ η Βαλεντίνα είχε ανέβει σε βράχο και έχασε την ισορροπία της, με αποτέλεσμα σοβαρά τραύματα που οδήγησαν στον θάνατό της παρά την προσπάθεια διάσωσης.
  • Η Βαλεντίνα ήταν συντονίστρια ομαδικών ταξιδιών και λάτρης των ταξιδιών και του αθλητισμού, ζώντας στο Μπράιτον μετά τις σπουδές της στην Αγγλία.
  • Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.
  • Ο καταρράκτης Ravana είναι φυσικό αξιοθέατο στη Σρι Λάνκα και αναπτύσσεται σε διαφορετικά επίπεδα.
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Τραγική κατάληξη είχε το ταξίδι μιας 27χρονης Ιταλίδας στη Σρι Λάνκα, όταν κατά τη διάρκεια εκδρομής στον εντυπωσιακό καταρράκτη Ravana έχασε την ισορροπία της και έπεσε από ύψος άνω των 30 μέτρων. Η Βαλεντίνα Στραλιότο, που βρισκόταν στη χώρα μαζί με φίλη της, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.

Η Βαλεντίνα Στραλιότο ήταν 27 ετών και καταγόταν από το Μπάσανο ντελ Γκράπα, στην επαρχία της Βιτσέντσα. Βρισκόταν σε διακοπές με μία φίλη της, όταν στις 24 Σεπτεμβρίου, στον καταρράκτη Ravana, στην περιοχή Ella, έχασε την ισορροπία της και έπεσε από ύψος άνω των 30 μέτρων.

Μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Demodara, όπου κατέληξε λίγο μετά την άφιξή της.

Η Βαλεντίνα Στραλιότο αγαπούσε ιδιαίτερα τα ταξίδια. Εργαζόταν παράλληλα ως συντονίστρια ομαδικών ταξιδιών, ενώ στον ελεύθερο χρόνο της συνήθιζε να ταξιδεύει σε διάφορα μέρη του κόσμου, είτε μόνη είτε με φίλους.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

Η Βαλεντίνα είχε επισκεφθεί τον καταρράκτη μαζί με τη φίλη της, στο πλαίσιο του ταξιδιού τους στη Σρι Λάνκα. Ο Ravana αποτελεί φυσικό αξιοθέατο στο κεντρικό τμήμα της χώρας και αναπτύσσεται σε διαφορετικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η 27χρονη είχε ανέβει σε έναν βράχο, από τον οποίο έχασε την ισορροπία της και έπεσε. Τα τραύματα που υπέστη ήταν πολύ σοβαρά και, παρά την κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Ποια ήταν η Βαλεντίνα Στραλιότο

Η Βαλεντίνα Στραλιότο ήταν 27 ετών και είχε μεγάλη αγάπη για τον αθλητισμό και τα ταξίδια.

Είχε γεννηθεί στο Βένετο, στο Μπάσανο ντελ Γκράπα, όπου και είχε ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή της.

Αργότερα μετακόμισε στην Αγγλία για πανεπιστημιακές σπουδές και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Μπράιτον, όπου εργάστηκε στον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Η αγάπη της για τα ταξίδια είχε εξελιχθεί και σε επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς συνεργαζόταν με εταιρείες που οργανώνουν ομαδικά ταξίδια, αναλαμβάνοντας καθήκοντα συντονίστριας.

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