Βίαια επεισόδια σε φυλακή στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 25 νεκροί, 100 τραυματίες

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι συνοδεύουν κρατούμενους προς ένα λεωφορείο στην φυλακή... όπου ξέσπασαν αιματηρές συγκρούσεις την Κυριακή, στο Νεγκόμπο, στη Σρι Λάνκα, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026.

Snapshot Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων κρατούμενοι και σωφρονιστικοί υπάλληλοι, έχασαν τη ζωή τους σε βίαια επεισόδια στη φυλακή του Νεγκόμπο στη Σρι Λάνκα.

Περισσότεροι από 100 τραυματίες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη σε τοπικό κρατικό νοσοκομείο.

Οι ταραχές ξεκίνησαν την Κυριακή και η αιτία της σύγκρουσης ερευνάται από τις αρχές.

Οι φυλακές στη Σρι Λάνκα είναι υπερπλήρεις, φιλοξενώντας περισσότερους από 39.000 κρατούμενους σε χώρους σχεδιασμένους για 10.000.

Παρά τις αρχικές αναφορές ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, τα επεισόδια συνεχίστηκαν και για δεύτερη μέρα. Snapshot powered by AI

Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ κρατούμενων και σωφρονιστικών υπαλλήλων σε μια φυλακή στην Σρι Λάνκα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 25 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι ταραχές σημειώθηκαν στην φυλακή του Νεγκόμπο, η οποία βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Κολόμπο, και ξεκίνησαν την Κυριακή.

Inmates and guards have been killed in fighting at a prison near Sri Lanka’s capital. Reports suggest at least 25 people have died and more than 100 others have been injured. pic.twitter.com/yXZ9Ssjfly — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026

Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Τσάντανα Χεράθ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι υπάρχουν θύματα, αλλά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό, ενώ τόνισε ότι ερευνάται η αιτία της σύγκρουσης.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τόσο κρατούμενοι όσο και σωφρονιστικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Hiru.

Unrest for the 2nd day at Negombo prison despite Sri Lanka prisons spokesman claiming the situation was brought under control with the help of inmates. Relatives of detainees have heard few gunshots. Several inmates & officers have been taken to hospital according to journalists. pic.twitter.com/7ZUlGk5qJw — LankaFiles (@lankafiles) July 6, 2026

Ένας γιατρός του τοπικού κρατικού νοσοκομείου δήλωσε ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι που τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια των επεισοδίων στην φυλακή, δέχονται ιατρική περίθαλψη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι φυλακές της Σρι Λάνκα είναι εξαιρετικά υπερπλήρεις, με περισσότερους από 39.000 κρατούμενους να συνωστίζονται σε ένα σύστημα με συνολική χωρητικότητα μόλις 10.000 ατόμων.