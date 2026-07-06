Βίαια επεισόδια σε φυλακή στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 25 νεκροί, 100 τραυματίες
Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τόσο κρατούμενοι όσο και σωφρονιστικοί υπάλληλοι
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- Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων κρατούμενοι και σωφρονιστικοί υπάλληλοι, έχασαν τη ζωή τους σε βίαια επεισόδια στη φυλακή του Νεγκόμπο στη Σρι Λάνκα.
- Περισσότεροι από 100 τραυματίες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη σε τοπικό κρατικό νοσοκομείο.
- Οι ταραχές ξεκίνησαν την Κυριακή και η αιτία της σύγκρουσης ερευνάται από τις αρχές.
- Οι φυλακές στη Σρι Λάνκα είναι υπερπλήρεις, φιλοξενώντας περισσότερους από 39.000 κρατούμενους σε χώρους σχεδιασμένους για 10.000.
- Παρά τις αρχικές αναφορές ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, τα επεισόδια συνεχίστηκαν και για δεύτερη μέρα.
Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ κρατούμενων και σωφρονιστικών υπαλλήλων σε μια φυλακή στην Σρι Λάνκα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 25 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.
Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι ταραχές σημειώθηκαν στην φυλακή του Νεγκόμπο, η οποία βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Κολόμπο, και ξεκίνησαν την Κυριακή.
Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Τσάντανα Χεράθ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι υπάρχουν θύματα, αλλά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό, ενώ τόνισε ότι ερευνάται η αιτία της σύγκρουσης.
Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τόσο κρατούμενοι όσο και σωφρονιστικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Hiru.
Ένας γιατρός του τοπικού κρατικού νοσοκομείου δήλωσε ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι που τραυματίστηκαν κατά την διάρκεια των επεισοδίων στην φυλακή, δέχονται ιατρική περίθαλψη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι φυλακές της Σρι Λάνκα είναι εξαιρετικά υπερπλήρεις, με περισσότερους από 39.000 κρατούμενους να συνωστίζονται σε ένα σύστημα με συνολική χωρητικότητα μόλις 10.000 ατόμων.