Άδωνις Γεωργιάδης: Πάμε μπροστά με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας, μακρυά από τους μίζερους

Με αφορμή την έρευνα πως 3 στους 10 Έλληνες βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας (27,5%) αλλά όσοι νιώθουν φτωχοί είναι 7 στους 10 (67,2%), ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σε ανάρτησή του πως «έχω πολλές φορές πει ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την φυσική μας τάση να τα βλέπουμε όλα πιο δύσκολα από όσο είναι στην πραγματικότητα».

Ο υπουργός Υγείας απέδωσε τον αρνητισμό και στα ΜΜΕ, αλλά όπως τόνισε «ζούμε σε μια από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου και σε 200 χρόνια Ελληνικού Κράτους από την αφάνεια είμαστε πλήρες μέλος της ΕΕ μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες».

«Πάμε μπροστά με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας και μακρυά από τους μίζερους», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού:

Εχω πολλές φορές πει ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την φυσική μας τάση να τα βλέπουμε όλα πιο δύσκολα από όσο είναι στην πραγματικότητα και να αδικούμε και τον εαυτό μας και την χώρα μας.

Εκεί τα ΜμΕ δυστυχώς παίζουν αρνητικό ρόλο διότι υπερτονίζουν τα άσχημα. Ναι έχουμε προβλήματα αλλά όλοι δεν έχουν; Ζούμε σε μια από τις ομορφότερες Χώρες του Κόσμου και σε 200 χρόνια Ελληνικού Κράτους από την αφάνεια είμαστε πλήρες Μέλος της ΕΕ μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες.

Πάμε μπροστά με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας και μακρυά από τους μίζερους