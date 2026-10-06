Τράπεζα της Ελλάδος: Αυτό είναι το νέο Γενικό Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος μετά τον πρόσφατο διορισμό του κ. Δημητρίου Π. Τσομώκου με το από 13.8.2026 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 1327/14.8.2026) ως υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με εξαετή θητεία, από τις 21.9.2026, και την ορκωμοσία του που πραγματοποιήθηκε στις 24.9.2026.

Η σύνθεση του έχει ως εξής:

Γιάννης Στουρνάρας Διοικητής, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου Υποδιοικήτρια, Δημήτριος Π. Τσομώκος Υποδιοικητής, Βασίλειος Κωτσοβίλης, Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, Παναγιώτης Τσακλόγλου Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, Χρήστος Δ. Χατζηεμμανουήλ Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, Γεώργιος Ε. Καββαθάς Σύμβουλος, Γεώργιος Ι. Καρανίκας, Σύμβουλος Ιωάννης Δ. Μασούτης, Σύμβουλος Θεοδόσιος Σ. Πανάικας Σύμβουλος, Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος Σύμβουλος και Ιωάννης Α. Ρέτσος, Σύμβουλος.

Διαβάστε επίσης