Ποιοι υπουργοί δεν θα κάνουν διακοπές, ο μισός 13ος μισθός, η Interamerican, η ΤτΕ και η Ergo

Φεύγουν όλοι για τις παραλίες

Στο πολιτικό σύστημα μετά την απόφαση Μητσοτάκη να μην κάνει πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο υπήρξε μια σχετική ανακούφιση... Ήδη βουλευτές και υπουργοί άρχισαν να εγκαταλείπουν την Αθήνα προκειμένου να απολαύσουν τα ελληνικά νησιά και τις καταγάλανες παραλίες. Οι πυρκαγιές βέβαια για κάποιους θα είναι διαρκής εφιάλτης διότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή θα μεταβεί στα Χανια, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει στη Λέρο, αλλά για τους υπόλοιπους δεν έχω καθαρή εικόνα. Δεν αποκαλύπτουν τα σχέδιά τους. Πάντως η πολιτική επικαιρότητα μπήκε πλέον σε mood διακοπών και θα ηρεμήσουμε λίγο από την εκλογολογία. Οι Κομισάριοι έχουμε προμηθευτεί ήδη βατραχοπέδιλα, μπρατσάκια και pink flamingo φουσκωτό.

Ο μισός 13ος στη ΔΕΘ

Αυτοί που σίγουρα δεν θα κάνουν διακοπές είναι οι άνθρωποι που στελεχώνουν το οικονομικό επιτελείο της κυβερνησης και κυρίως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Θάνος Πετραλιάς αλλά και ο Τάκης Θεωδορικάκος, που έχει στην πλάτη του το βαρύ φορτίο της ακρίβειας. Ο Παπαθανάσης πρέπει τέλη Αυγούστου να έχει κλείσει όλες τις εκκρεμότητες με το Ταμείο Ανάπτυξης. Τι διακοπές να κάνει; Μέχρι τη Γλυφάδα τον βλέπω κι αυτό με το ζόρι. Ο Πιερρακάκης και ο Πετραλιάς πρέπει να φτιάξουν το πακέτο της ΔΕΘ. Και για να σας δώσω και μια είδηση, εξετάζεται πολύ σοβαρά η περίπτωση να δώσουν από το 2027 το μισό 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους. Όχι ως έκτακτο μπόνους, αλλά ως μόνιμη παροχή. Για να σας προλάβω: δεν έχει κλειδώσει, αλλά το θεωρώ πιθανό. Μακάρι και μένω εδώ.

Η «αόρατη» πρόληψη και η γραφειοκρατία

Πάντως απ' τά τα όσα λένε οι «Μαξιμιλιανοί» το επιτελικό κράτος δεν έχει καταφέρει να αλλάξει την εικόνα της Πολιτικής Προστασίας εδώ και επτά χρόνια. Το περίφημο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έχει αλλάξει 4 υπουργούς και η πρόληψη είναι ακόμα ανεπαρκής. Η ελληνική πρόληψη των πυρκαγιών είναι σαν το 112: λειτουργεί άψογα, αρκεί να πρόκειται για τη μεταφορά της ευθύνης. Καθαρίζουμε τα οικόπεδα τον Ιούλιο, θυμόμαστε τα δάση τον Αύγουστο, και τον χειμώνα απλώς προσευχόμαστε να βρέξει το επόμενο καλοκαίρι. Τελικά, η μόνη επιτυχημένη «ζώνη προστασίας» που δημιουργήθηκε, είναι αυτή της γραφειοκρατίας.

Το fake δείπνο Γεραπετρίτη με Διαμαντοπούλου

Ένα δημοσίευμα Κυριακάτικης εφημερίδας ήταν αρκετό για να προκαλέσει σεισμό σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Εγράφη ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε μυστικό γεύμα με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη κι έναν επιχειρηματία, οι οποίοι υποτίθεται ότι μαγείρευαν τη συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ξεκαρδιστικό το ρεπορτάζ και ακόμη πιο αστεία η φωτογραφία -προϊόν τεχνητής νοημοσύνης- που χρησιμοποιήθηκε για να δώσει έμφαση στο ρεπορτάζ της κακιάς ώρας. Η Διαμαντοπούλου και ο Γεραπετρίτης έγιναν έξαλλοι, όπως ήταν φυσικό, και προειδοποιούν με νομικές προσφυγές. Πάντως η κατάσταση με τα κατασκευασμένα δημοσιεύματα έχει ξεφύγει πλέον. Το κερασάκι στην τούρτα είναι πως το ρεπορτάζ παρουσιάζει τον Χριστοδουλάκη του ΠΑΣΟΚ ως άνθρωπο σε ανοιχτή γραμμή με τον Τσίπρα. Πού τα σκέφτονται αυτά; Σκέτη κωμωδία...

Ο Δούκας πρώτη θέση με τον Αλέξη Τσίπρα

Στο ΠΑΣΟΚ μαθαίνω τραβάνε τα μαλλιά τους με τον Χάρη Δούκα που πήγε στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση και φωτογραφήθηκε στην πρώτη σειρά με Τσίπρα, Κουρέτα και Μόραλη. Ο Ανδρουλάκης σηκώνει τα χέρια ψηλά με το δήμαρχο Αθηναίων, μου λένε...

Το άγνωστο καταστατικό της Ελπίδας για τη Δημοκρατία

Με ρωτούν διάφοροι φίλοι αν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έχει εκτός από ιδρυτική διακήρυξη και κάποιο καταστατικό λειτουργίας. Αν έχει όργανα, ποια είναι αυτά και πώς λειτουργούν... Άγνωστο. Εδώ δεν ξέρουμε πόσα γραφεία Τύπου έχει. Πριν από δύο εβδομάδες μάθαμε ότι έφτιαξε ένα Πολιτικό Συμβούλιο. Τι άλλο θέλετε να κάνει;

Το 55% του Χαρδαλιά

Αφήνω κι αυτό εδώ να υπάρχει. Σε δημοσκόπηση της GPO ο Νίκος Χαρδαλιάς συγκεντρώνει 55% θετικές γνώμες για το έργο του στην Περιφέρεια Αττικής. Εμένα προσωπικά δεν μου κάνει εντύπωση διότι υπήρξε αποτελεσματικός σε όλες τις θέσεις που υπηρέτησε. Τα ποσοστά του Χαρδαλιά στέλνουν και ένα μήνυμα στο εσωτερικό της ΝΔ για το τι σημαίνει να είσαι μάχιμος...

Ποιος εγκέφαλος εισηγήθηκε την φορολόγηση του πουρμπουάρ;

Πριν λίγες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί το αφορολόγητο των tips στην εστίαση. Βλέπετε τώρα με τις εκλογές καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση ότι η φορολόγηση του φιλοδωρήματος κάνει πολύ κακό στην αγορά και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους. Πάνε δηλαδή να βγάλουν από τη μύγα ξύγκι επί το λαϊκότερο. Αυτός πάντως που εισηγήθηκε το μέτρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι... τεράστιος εγκέφαλος.

Ο Τσίπρας και οι νοικοκυραίοι

Αρκετοί σκληροπυρηνικοί Συριζαίοι κατηγόρουν τον Αλέξη Τσίπρα ότι έχει κάνει στροφή στους «κυρ-Παντελήδες» και στη μεσαία τάξη η οποία αδικήθηκε σφόδρα από την πρώτη φορά αριστερά. Ο Τσίπρας έχει βέβαια καταλάβει ότι κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξαναγίνει ούτε με τους δικαιωματισμούς, ούτε με τα ανοιχτά σύνορα και για αυτό φρόντισε να τους βάλει στον εξώστη…

Η πολιτική «αγνότητα» του ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Τσίπρα ότι είναι χέρι χέρι με τα συμφέροντα και αφήνει αιχμές ότι η διαπλοκή χρηματοδοτεί το κόμμα της ΕΛΑΣ. Τα ύστερα του κόσμου δηλαδή. Σύντροφοι, το ΠΑΣΟΚ σε αυτά έχει ντοκτορά, στις χρηματοδοτήσεις. Μεγάλη διαδρομή. Αφήστε να τον κατηγορήσει κάνας άλλος τον Τσίπρα. Δικαίωμά του ΠΑΣΟΚ να ασκεί κριτική. Αλλά, άλλο η κριτική και άλλο να εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της πολιτικής αγνότητας. Πριν μοιράσεις μαθήματα, καλό είναι να έχεις τακτοποιήσει το δικό σου πολιτικό παρελθόν.

Το μήνυμα μιας εφόδου

Και ξαφνικά μέσα στο κατακαλόκαιρο και λίγο πριν εκδράμουμε για τις διακοπές μας έγινε ντου στα Ζωνιανά από την ΑΑΔΕ. Ένα ντου που τα είχε όλα και έδειξε τι ακριβώς γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με τους ελέγχους με τα αιγοπρόβατα. Πέραν αυτού, έχει μεγάλη σημασία ότι τα βαριά πυροβολικά των ελέγχων δεν ήξεραν απολύτως τίποτα για το ντου. Και εδώ φαίνεται ότι η ηγεσία της ΑΑΔΕ έδειξε ότι έχει πάψει να τους εμπιστεύεται. Και στην πράξη ο πανικός που έγινε από την έφοδο έδειξε ότι καλώς δεν τους εμπιστεύεται. Έτσι είχαμε μια έφοδο που κανένας ελεγχόμενος δεν γνώριζε εκ των προτέρων, για να αρχίσουν πηγαίνουν βόλτες τα αρνιά και τα γίδια από τη μια στάνη στην άλλη. Δεύτερον, έγιναν τσαμπουκάδες από τους ελεγχόμενους και πολλοί από αυτούς εξαφανίστηκαν όταν κατάλαβαν τι συμβαίνει.

Τρίτον, η ίδια η ΑΑΔΕ ξεμπρόστιασε αυτούς που έκαναν έλεγχο τα προηγούμενα χρόνια (λέγε με βαρύ πυροβολικό των ελέγχων) ανακοινώνοντας ότι για να μετρηθούν 300 πρόβατα χρειάστηκε δύο ελεγκτές να εργάζονται επί τέσσερις ώρες όταν άλλοι μετρούσαν πάνω από 3000 πρόβατα την ημέρα τα οποία προφανώς δεν μετρούσαν.Πάντως μαζί με την έφοδο ήλθε και το καλό νέο τηςεπαναφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κανονικότητα καθώς δόθηκε τέλος στην άρση της διαπίστευσης.

Χάνουμε το… βαρύ πυροβολικό

Τα χειρότερα όμως μετά την έφοδο στα Ζωνινά έπονται. Και είναι το ξήλωμα όλης της διοικητικής ιεραρχίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που μεταφέρθηκε στην ΑΑΔΕ. Αυτό έχουν αρχίσει να το παίρνουν είδηση και μαθαίνω ότι το βαρύ πυροβολικό των ελέγχων που είχε βάλει υποψηφιότητα για διευθυντική θέση δεν εμφανίστηκε καν στη συνέντευξη. Κάποιοι άλλοι που είναι πιο «άμπαλοι» πιστεύουν ότι θα τη γλιτώσουν και κάνουν ένα σωρό κόλπα πιστεύοντας ότι θα επιβιώσουν. Έχω όμως την αίσθηση ότι όχι μόνο δεν θα επιβιώσουν, αλλά τουλάχιστον ένας από αυτούς τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί πολύ μπλεγμένος με αυτά που κάνει, καθώς τον έχουν πάρει είδηση. Φυσικά όλα αυτά είναι άσχετα από τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι έτοιμη για τις δέουσες παραπομπές που οδηγούν σε αργία υπαλλήλων. Κάποιοι ήδη το ένιωσαν τις προηγούμενες ημέρες όπου Πιτσιλής και Σχοινάς έστειλαν σπίτι τους τους πρώτους παραπεφθέντες, παρά τις κάθε είδους πιέσεις που δέχτηκαν να κάνουν τα στραβά μάτια στην εφαρμογή του πειθαρχικού κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων.

Μαύρες πλερέζες

Κλείνουμε για σήμερα με τις μαύρες πλερέζες που έχουν πέσει στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων -τα περίφημα ΚΥΔ- που περίμεναν ότι θα πάρει πίσω η κυβέρνηση την τροπολογία σε ό,τι αφορά στις ευθύνες για τη σύνταξη των δηλώσεων από τους αγρότες για την λήψη επιδοτήσεων. Η κυβέρνηση πήγε μια ακόμα τροπολογία στη Βουλή, αλλά το χατίρι δεν τους έγινε, όσο και αν έκαναν φασαρία οι καλλιτέχνες του ΓΕΩΤΕΕ.

Αντίθετα. τσάμπα πήγαν οι επιστολές τους προς την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταρισμών η οποία ξεκαθάρισε ότι οι Συνεταιρισμοί δεν εξαιρούνται από το πλαίσιο σύγκρουσης συμφερόντων. Με αυτά και με αυτά βλέπω οι δηλώσεις να γίνονται από Συνεταιρισμούς, λογιστές και ελάχιστα από τα λειτουργούντα ΚΥΔ, ενώ αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δω για πόσο καιρό θα υπάρχει ακόμα το GAIA Επιχειρείν. Κατά τα λοιπά οι δηλώσεις ΟΣΔΕ αναμένεται να ανοίξουν αυτή την εβδομάδα, πιθανότατα και σήμερα.

Όσα δεν φτάνει η αλεπού…

Τελικά, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα η κατά τα άλλα μεγάλη και σίγουρη Interamerican μένει εκτός της πίττας του bancassurance. Και επειδή όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια, το νέο αφήγημα είναι ότι θα προωθεί τα προϊόντα της μέσα από το δίκτυο της anytime. Μόνο που τα προϊόντα του bancassurance, αλλά και τα περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα, δεν έχουν καμία σχέση με τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου που πουλιούνται ψωμοτύρι από τα ηλεκτρονικά δίκτυα. Έτσι θα περιμένουμε πραγματικά να δούμε τι ψάρια θα πιάσουν οι φωστήρες της Interamerican, από τις ιδέες που έχουν να βρουν πελάτες μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων.

Παρανομήστε ελεύθερα

Μένω στο μαγικό κόσμο των ασφαλιστικών όπου αρνούμαι πραγματικά να καταλάβω γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τις ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά δεν μας λέει τα ονόματα. Το ίδιο έγινε και με τις τράπεζες -ή για την ακρίβεια την τράπεζα- που παραβίασε τις διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος και επίσης επέβαλε πρόστιμα.

Όμως, αν επιβάλλονται ποινές που κανένας δεν γνωρίζει και οι ασφαλιστικές και οι τράπεζες δεν έχουν επιπτώσεις στη φήμη τους, τότε μπορεί άνετα να συνεχίσουν τις θεάρεστες παρανομίες τους, σε αντίθεση με όλες τις άλλες ελληνικές επιχειρήσεις που μπορούν για παράδειγμα να κρεμαστούν στα μανταλάκια από κάθε ελεγκτικό φορέα.

Τα καπέλα της ERGO και όχι μόνο

Μιας και μιλάμε για νομιμότητα, ποιος ακριβώς έχει ελέγξει τις αυξήσεις που έχει κάνει η ERGO Ασφαλιστική που κληρονόμησε τα συμβόλαια της Αγροτικής Ασφαλιστικής; Όχι τίποτα άλλο αλλά ακούω διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται και δεν κάνουν τίποτα οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης, που τα γνωρίζουν, ούτε η περίφημη αρχή που υποτίθεται ότι προστατεύει τον Καταναλωτή. Οι ασφαλισμένοι βεβαίως έχουν και άλλη επιλογή με τα κόλπα που κάνουν γενικά οι ασφαλιστικές στα ισόβια συμβόλαια. Την προσφυγή με αγωγές στη δικαιοσύνη, όπου εκεί οι ασφαλιστικές πρέπει να αποδείξουν πώς βάζουν κάθε χρόνο τα καπέλα των αυξήσεων, αλλά δεν μπορούν.

Στοιχεία στον… αέρα

Πολύ ωραίοι είναι εκεί στην SKY EXPRESS που ανακοίνωσαν αποτελέσματα τριμήνου χωρίς... αποτελέσματα. Γιατί στην ουσία έριξαν στον αέρα δύο τρία στοιχεία που εμφανίζονται βελτιωμένα, αποφεύγοντας να μπουν σε λεπτομέρειες. Γιατί, για παράδειγμα, αναφέρουν ότι η «συνολική επιβατική κίνηση (χωρίς να προσμετρώνται οι πτήσεις δημόσιας υπηρεσίας - PSO) αυξήθηκε κατά 12,3%, με τον συνολικό αριθμό των πτήσεων να καταγράφει αύξηση 8,6% λόγω της πυκνότερης συχνότητας στα υφιστάμενα δρομολόγια».

Δεν μιλούν όμως για την πληρότητα που έχουν οι πτήσεις που πραγματοποιούν ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και φυσικά δεν δίνουν αναλυτικά στοιχεία για αριθμό επιβατών ώστε να δούμε και κατά πόσον τήρησαν τα όσα έλεγαν για συγκράτηση τιμών και τα οποία ως γνωστόν ουδείς μπορεί να ελέγξει.

Η συμφωνία και το τενεκεδάκι

Αν δεν κάνω λάθος στην συμφωνία εξυγίανσης της Creta Farms, όπου εισήλθε η Bella Bulgaria ως στρατηγικός επενδυτής, υπήρχε ένα επιχειρηματικό σχέδιο που έπρεπε να υλοποιηθεί. Αναρωτιέμαι αν το σχέδιο βρίσκεται εντός του πλαισίου υλοποίησης και αν όλα βγαίνουν καλώς, γιατί ενημέρωση επί του θέματος δεν υπάρχει. Παρακολουθούν οι τράπεζες την υπόθεση ή απλά έκλεισαν την πόρτα στην προηγούμενη Creta Farms, εφαρμόζοντας την τακτική να κουνήσουμε το τενεκεδάκι να πάμε πιο κάτω και μετά έχει ο Θεός;

Την πάτησε ο πονηρός διαχειριστής

Μου λένε ότι ένας πονηρός διαχειριστής μετά την αύξηση κεφαλαίου της AKTOR επιχείρησε να ποντάρει στο παίγνιο της υποτιμητικής κερδοσκοπίας και πίστευε ότι θα του βγει. Το αποτέλεσμα ήταν να φέρει αναστάτωση καμία δύο ημέρες, μέχρι να εντοπιστεί αρμοδίως και να του πάρουν τα χαρτιά από το χέρι, πράγμα το οποίο δεν είχε υπολογίσει. Προφανώς θα μπέρδεψε την AKTOR με την ELBALXALKOR όπου οι βασικοί μέτοχοι αντί να ασχοληθούν σοβαρά με την αξιοπιστία της μετοχής τους αγρόν ηγόρασαν μετά την αύξηση κεφαλαίου και η μετοχή τους το πληρώνει ακόμα και σήμερα. Δεν είχαν καταλάβει όμως, όπως φάνηκε, τη διαφορά.

Οι χαμένοι μέτοχοι και η κερδισμένη οικονομία

Πραγματικά εντυπωσιακά τα αποτελέσματα της ΕΧΑΕ στο εξάμηνο, έρχονται να καταδείξουν ότι η βιασύνη να πουληθεί στο Euronext μπορεί και να μην ήταν η καλύτερη επιλογή από πλευράς timing. Γιατί η Euronext είναι σαφές ότι αγόρασε φθηνά και τελικά αυτοί που αντιστάθηκαν, αλλά ήταν μειοψηφία, είχαν δίκαιο. Από την άλλη βέβαια, υπάρχει και η πολιτική επιλογή ένταξης σε ένα μεγάλο δίκτυο χρηματιστηριακών αγορών που μπορεί να μην ήταν καλό για τους μετόχους της ΕΧΑΕ, αλλά μπορεί να αποδειχτεί καλό για τη χώρα.

Γιατί είναι προφανές ότι ένα μεγάλο δίκτυο μπορεί να φέρει ευκολότερα κεφάλαια στην εθνική οικονομία και κυρίως να απεγκλωβίσει το ελληνικό χρηματιστήριο από τον κλοιό των τραπεζών που λειτουργούσαν άκρως αντιαναπτυξιακά και με βάση τα δικά τους στενά μικροσυμφέροντα.

Κληρώνει στις 12 Αυγούστου

Μπορεί εμείς να φύγουμε και να πάμε διακοπές αλλά όσοι μείνετε στο κλεινόν άστυ καλό θα είναι στις 12 Αυγούστου να έχετε το νου σας στις ανακοινώσεις για τις αναδιαρθρώσεις των δεικτών του MSCI. Υποψιάζομαι ότι εκεί τα νέα θα είναι καλά για το ελληνικό Χρηματιστήριο και την πολυπόθητη αναβάθμιση από τον μεγάλο οίκο ο οποίος είναι ο τελευταίος που μας έχει αφήσει έξω, αν και ξεκίνησε στις αρχές του έτους εκτάκτως, χωρίς να το συνηθίζει, τη διαδικασία. Οπότε λοιπόν συντονιζόμαστε όσοι ενδιαφερόμαστε για το μέλλον της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, έστω και εξ αποστάσεως.

Καλές διακοπές σε όλους

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