Σύμη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό

Snapshot Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Σύμης για εντοπισμό αγνοουμένων από ιστιοπλοϊκό.

Το ιστιοπλοϊκό βρέθηκε ακυβέρνητο μετά την πτώση στη θάλασσα οκτώ επιβαινόντων, που είχαν πέσει για κολύμπι.

Δύο επιβαίνοντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν μόνοι τους στη στεριά, ενώ διασώθηκε και μία ακόμη γυναίκα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πέντε αγνοουμένων, οι οποίοι φέρονται να είναι Γερμανοί.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης, μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους να πλέει ακυβέρνητο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν οκτώ αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα.

Δύο επιβαίνοντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων πέντε μελών της παρέας, οι οποίοι, κατά πληροφορίες, είναι Γερμανοί. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.