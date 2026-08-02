Επείγουσα διακομιδή 12χρονου από την Κέρκυρα στα νοσοκομεία Ιωαννίνων

Snapshot Ένας 12χρονος από την Κέρκυρα διακομίστηκε επειγόντως στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων για εξειδικευμένη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Το Λιμενικό Σώμα και το ΕΚΑΒ συνεργάστηκαν στενά για τη διακομιδή του ανήλικου.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στα Ιωάννινα.

Η επιχείρηση τόνισε τον σημαντικό ρόλο των νοσοκομείων των Ιωαννίνων στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών από τα νησιά του Ιονίου. Snapshot powered by AI

Άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ στήθηκε για τη διακομιδή ενός 12χρονου παιδιού από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα, καθώς έχρηζε άμεσης και εξειδικευμένης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οργανώθηκε επιχείρηση επείγουσας διακομιδής. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο βρισκόταν ήδη σε ετοιμότητα, και τον μετέφερε άμεσα στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την άμεση συνεργασία του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών από τα νησιά του Ιονίου και την ευρύτερη περιοχή.

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