Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα ο Λιβάι Γκαρσία

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κινείται δυναμικά στην αγορά, με στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν, και μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται πλέον σε πρώτο πλάνο είναι αυτή του Λιβάι Γκαρσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει τις επαφές τους για τον διεθνή επιθετικό από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, διερευνώντας όλα τα δεδομένα της υπόθεσης με στόχο να βρεθεί η φόρμουλα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία.

Το σημαντικότερο στοιχείο που διαφοροποιεί την υπόθεση είναι πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Ο άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ δεν φαίνεται να υπολογίζει το μέλλον του στη Ρωσία και έχει εκφράσει την πρόθεσή του να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, κάτι που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Στον Παναθηναϊκό αξιολογούν ιδιαίτερα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Γκαρσία. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει άριστα το ελληνικό πρωτάθλημα, διαθέτει ταχύτητα, δύναμη και την ικανότητα να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα άκρα, στοιχεία που ταιριάζουν στα «θέλω» του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Παράλληα οι «πράσινοι» προορίζουν τον Λιβάι Γκαρσία ως εξτρέμ, ωστόσο είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να ταιριάξει στο 4-4-2 που παίζει ο Δανός τεχνικός και αυτός είναι ο λόγος που έχει προκριθεί ως επιλογή.