Τασούλας: Το τραγικό συμβάν υπογραμμίζει την επικινδυνότητα που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα»

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του χειριστή και του συντονιστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην Ψάθα Αττικής.

Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει την επικινδυνότητα των καθηκόντων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο κ. Τασούλας ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος στο Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας.

Η Πολιτεία δηλώνει στήριξη προς τους πολίτες που πλήττονται και προς τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούν. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα και ενημερώθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια για την εξέλιξη των προσπαθειών κατάσβεσης των πυρκαγιών και για το τραγικό συμβάν της πτώσης του ελικοπτέρου στην Ψάθα Αττικής.

Στη συνέχεια, ο κ. Τασούλας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα νωρίτερα σήμερα την απώλεια της ζωής του χειριστή και του συντονιστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια.Το τραγικό συμβάν υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και όλοι όσοι επιτελούν το καθήκον τους υπερασπίζοντας ανθρώπινες ζωές, πόλεις καικοινότητες, αλλά και τον φυσικό πλούτο της χώρας μας. Σήμερα στο Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον αρμόδιο Υπουργό κ.Τουρνά και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ.Βάγια για όλες τις εξελίξεις. Η Πολιτεία βρίσκεται κοντά σε όλους τους πολίτες που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες καθώς και στο σύνολο των στελεχών και των επαγγελματιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούν σε όλα τα πύρινα μέτωπα».

Βίντεο ντοκουμέντο από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

Συγκλονιστικές είναι οι στιγμές που καταγράφονται στο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων Bell 214 κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα και συγκεκριμένα στην περιοχή ανάμεσα σε Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι και Αγία Παρασκευή.

Στο βίντεο που έχει στη διάθεσή του το Newsbomb φαίνεται το ένα ελικόπτερο να πετάει ψηλότερα, να κάνει έναν ελιγμό προς τα δεξιά κατεβαίνοντας παράλληλα σε χαμηλότερο ύψος και την στιγμή εκείνη να ακουμπά στο στροφείο του ελικοπτέρου που πετούσε χαμηλότερα. Ως αποτέλεσμα τη σύγκρουσης το ένα από τα δύο ελικόπτερα – αυτό το οποίο βρισκόταν χαμηλότερα- χάνει το στροφείο, τυλίγεται στις φλόγες και πέφτει σαν βάρος.

Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου έχει εντοπιστεί, είναι σώο, έχει επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων και ήδη βρίσκονται καθ΄οδόν να τους παραλάβουν ασθενοφόρα, ενώ για το δεύτερο πλήρωμα, έχει εντοπιστεί το ελικόπτερο και είναι σε εξέλιξη έρευνα και διάσωση.

Στο σημείο επιχειρούσαν συνολικά 20 ελικόπτερα, τα τρία συντονιστικά.

Όσον αφορά στο πλήρωμα των ελικοπτέρων είναι ένας αξιωματικός σύνδεσμος Έλληνας, ενώ ο χειριστής είναι ξένος από την εταιρεία που εκμιθώνει τα ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την αρχική επίσημη ανακοίνωση:

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ακολούθησε και νέα ανακοίνωση:

Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, δύο (2) ελικόπτερα τύπου BELL, μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων έκαστο, κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας διάσωσης.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Οι εθνικότητες των πληρωμάτων των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν:

Ένας Δανός και ένας Έλληνας έχουν βρεθεί χωρις τις αισθήσεις τους

Ένας Βρετανός και ένας Έλληνας οι διασωθέντες

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