Λαγουβάρδος: Τα ισχυρότερα μελτέμια που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια - «Ο κίνδυνος παραμένει»

«Έχουμε μία μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε», ανάφερει ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ανθή Κουρεντζή

Λαγουβάρδος: Τα ισχυρότερα μελτέμια που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια - «Ο κίνδυνος παραμένει»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα μελτέμια των τελευταίων 48 ωρών ήταν τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, επηρεάζοντας Αττική και Κρήτη.
  • Η ταχύτητα των ανέμων αναμένεται να μειωθεί σημαντικά μέσα στη μέρα, δίνοντας περιθώριο για αποτελεσματικότερη δράση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
  • Παρά τη μείωση των ανέμων, ο κίνδυνος νέων πυρκαγιών παραμένει υψηλός λόγω της μεγάλης φωτιάς που συνεχίζεται.
  • Ο όρος "Megafire" χρησιμοποιείται για πυρκαγιές που καίνε πάνω από 100.000 στρέμματα, και η τρέχουσα πυρκαγιά πιθανόν να ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αλλά η τελική εκτίμηση θα γίνει μετά την καταγραφή των καμένων εκτάσεων.
  • Η προειδοποίηση για ακραία μελτέμια είχε δοθεί από δύο έως τρεις ημέρες πριν, αναδεικνύοντας την ανάγκη μέγιστης προσοχής και επιφυλακής.
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Για τα ισχυρότερα μελτέμια που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα μας έκανε λόγο ο Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο ERT NEWS.

«Πάντα όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα με ισχυρά μελτέμια πρέπει να είμαστε στο μέγιστο της προσοχής και της επιφυλακής, γιατί είχαμε ακραία συμπεριφορά μελτεμιών. Οι ταχύτητες που είδαμε το τελευταίο 48ωρο ήταν οι ισχυρότερες που έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια και σε Αττική και σε Κρήτη. Είχαμε ξεκάθαρη εικόνα από δύο με τρεις ημέρες πριν για το ανεμολογικό πεδίο και είχαμε προειδοποιήσει», ανέφερε ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τις επόμενες ωρες

Όπως σημείωσε ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών η εικόνα για την πορεία των ανέμων τις επόμενες ημέρες είναι θετική, αλλά όπως τόνισε «δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε». «Η ταχύτητα των ανέμων πέφτει και μέχρι τις βραδυνές ώρες θα έχει μειωθεί αρκετά. Θα υπάρχει περιθώριο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δράσουν με μεγαλύτερη ευκολία. Θα έχουμε μία μικρή ενίσχυση αύριο, με τους ανέμους να φτάνουν 4-5 μποφόρ και ριπές 50-60 km/h, σταδιακά πάμε σε αποκλιμάκωση από αύριο. Η κατάσταση θα είναι σίγουρα περισσότερο διαχειρίσιμη, ωστόσο, ακόμα και έτσι ο κίνδυνος για νέες εστίες παραμένει. Θέλει μεγάλη προσοχή ακόμη και με ασθενέστερους ανέμους, καθώς έχουμε σε εξέλιξη μία μεγάλη πυρκαγιά», τόνισε ο Κώστας Λαγουβάρδος.

«Πιθανότατα να ήταν "Megafire"»

«Είναι νωρίς για να βγάλουμε το συμπέρασμα του αν ήταν ή όχι Megafire. Αυτός ο όρος είναι άτυπος και χρησιμοποιείται σε πυρκαγιές που έχουν κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα εκτάσεων. Πιθανότατα να είναι μία τέτοια πυρκαγιά. Αλλά θα έχουμε ολοκληρωμένη άποψη όταν καταγραφούν οι καμμένες εκτάσεις», κατέληξε ο διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου Αθηνών.

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