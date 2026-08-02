Μητσοτάκης για σύγκρουση ελικοπτέρων: «Η απώλεια των δύο πυροσβεστών μας γεμίζει όλους οδύνη»

Snapshot Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση δύο εκμισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Δυτική Αττική.

Τα θύματα ήταν ο Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής των ελικοπτέρων.

Το δυστύχημα συνέβη ενώ επιχειρούσαν σε μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενού υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Δυτική Αττική, με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του ενός πληρώματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες -ειδικά για τα εναέρια μέσα μας.

Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».