Τραγωδία στην Ελασσόνα: Νεκρός σε τροχαίο 53χρονος δικυκλιστής

Snapshot Ένας 53χρονος δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Καρυά Ελασσόνας.

Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έφυγε εκτός δρόμου.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (2/8) στην Καρυά Ελασσόνας, όταν ένας 53χρονος δικυκλιστής -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - βγήκε εκτός πορείας με τη μηχανή του, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε επίσημα ο θανάσιμος τραυματισμός του.

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