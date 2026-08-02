Τραγωδία στην Ελασσόνα: Νεκρός σε τροχαίο 53χρονος δικυκλιστής

 Έφυγε εκτός δρόμου με τη μηχανή του

Ανθή Κουρεντζή

Τραγωδία στην Ελασσόνα: Νεκρός σε τροχαίο 53χρονος δικυκλιστής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 53χρονος δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Καρυά Ελασσόνας.
  • Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και έφυγε εκτός δρόμου.
  • Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
  • Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες.
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (2/8) στην Καρυά Ελασσόνας, όταν ένας 53χρονος δικυκλιστής -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - βγήκε εκτός πορείας με τη μηχανή του, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε επίσημα ο θανάσιμος τραυματισμός του.

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