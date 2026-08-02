Φωτιά Κεφαλονιά: Διακοπή ρεύματος που προβλέπεται να ξεπεράσει τις 24 ώρες στις πληγείσες περιοχές

Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Γιάννης Καλύβας

Φωτιά Κεφαλονιά: Διακοπή ρεύματος που προβλέπεται να ξεπεράσει τις 24 ώρες στις πληγείσες περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οδηγώντας σε διακοπή ρεύματος που αναμένεται να ξεπεράσει τις 24 ώρες στις πληγείσες περιοχές.
  • Συνεργεία εργάζονται από το πρωί για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης.
  • Συνελήφθη 44χρονος με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς.
  • Η φωτιά κατέκαψε περισσότερα από 6.000 στρέμματα γης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.
  • Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς διεξήχθη υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
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Σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να παραμένει σε εξέλιξη η διακοπή ρεύματος στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί λόγω της καταστροφής κολώνων και πυλώνων του δικτύου από τη φωτιά. Συνεργεία με το πρώτο φως της ημέρας εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών, ώστε να επανέλθει η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η διακοπή ρεύματος αναμένεται να ξεπεράσει τις 24 ώρες στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές.

Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση

Στο μεταξύ, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (1/8) στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς, με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση.

Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου ήταν άμεση, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς, η οποία ξέσπασε στις 23:21.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Μέχρι στιγμής, η φωτιά έχει κατακάψει περισσότερα από 6.000 στρέμματα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας

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