Τέσσερα τιπς για να αγοράσετε το κατάλληλο αντιηλιακό σύμφωνα με τους καλύτερους δερματολόγους

Snapshot Τα αντηλιακά με δείκτη προστασίας SPF 30 μπλοκάρουν το 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες προστασίας σε σύγκριση με το SPF 50.

Το οξείδιο του σιδήρου στα αντηλιακά βοηθά στην προστασία από το ορατό φως και μειώνει την εμφάνιση υπερμελάγχρωσης και σκούρων κηλίδων.

Είναι σημαντικό να επιλέγετε αντηλιακό με προστασία ευρέος φάσματος, που καλύπτει τόσο τις ακτίνες UVA όσο και UVB.

Η σωστή ποσότητα αντηλιακού για το πρόσωπο και το σώμα είναι απαραίτητη για αποτελεσματική προστασία, γι’ αυτό προτιμήστε μεγαλύτερα μπουκάλια για να μην περιορίζεστε στη χρήση. Snapshot powered by AI

Η χρήση αντιηλιακού είναι πολύ σημαντική για την προστασία τους δέρματός μας από την ηλιακή ακτινοβολία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την Washington Post στην οποία μιλούν τρεις από τους κορυφαίους δερματολόγους, υπάρχουν τέσσερις συμβουλές για να επιλέξουμε το κατάλληλο αντηλιακό. Κάποια από αυτά θα σας κάνουν να ξεχάσετε αυτά που πιστεύατε.

Επιλέξτε βαθμό προστασίας 30

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα αντηλιακά με βαθμό προστασίας το 30 προστατεύουν από το 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας, ενώ όσα έχουν βαθμό προστασίας 50, «μπλοκάρουν» το 97%.

Αυτό το ποσοστό 1% διαφοράς είναι που αλλάζει τα δεδομένα που ξέραμε ότι ο υψηλότερος βαθμός προστασίας είναι και ο καλύτερος.

Αναζητήστε οξείδιο του σιδήρου

Μιλάμε πολύ για τις ακτίνες UVA και UVB, αλλά το ορατό φως επηρεάζει και το δέρμα μας, κυρίως για υπερμελάγχρωση και σκούρες κηλίδες. Αν αυτό είναι κάτι που σας ανησυχεί, επιλέξτε ένα αντηλιακό με ορυκτό οξείδιο του σιδήρου

Σύμφωνα με δοκιμή του 2015, το συστατικό αυτό βοηθά στην παρεμπόδιση του ορατού φωτός και μειώνει την επανεμφάνιση των σκούρων κηλίδων

3. Επιλέξτε προστασία ευρέος φάσματος

Ο δείκτης SPF δεν σας λέει στην πραγματικότητα αν το αντηλιακό καλύπτει την UVA, είναι απλώς ένα μέτρο της UVB. Επομένως, πρέπει να αναζητήσετε συγκεκριμένα ένα προϊόν που αναφέρει «ευρέος φάσματος» στην ετικέτα για να εξασφαλίσετε την κάλυψη UVA που χρειάζεστε.

4. Προτιμήστε το μεγαλύτερο μπουκάλι.

Για το πρόσωπό σας, πρέπει να απλώσετε μια παχιά γραμμή αντηλιακού κατά μήκος του δείκτη και του μεσαίου δακτύλου σας, ώστε να πετύχετε τη σωστή ποσότητα. Για το σώμα σας, χρειάζεστε ένα ολόκληρο ποτήρι.

Γι' αυτό οι ειδικοί συμφωνούν ότι το πιο σημαντικό αντηλιακό είναι αυτό που θα φοράτε πραγματικά - και δεν θα είστε «τσιγκούνηδες» με αυτό. Επομένως είναι καλύτερο να φοράτε απαραίτητη ποσότητα αντηλιακού καθημερινά και να μην σας τελειώνει γρήγορα το μπουκάλι.

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