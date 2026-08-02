Κοιμάστε με τον ανεμιστήρα αναμμένο; Κι όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία σας

Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις του ανεμιστήρα το βράδυ και μερικές έξυπνες λύσεις

Ελένη Ευστρατίου

Κοιμάστε με τον ανεμιστήρα αναμμένο; Κι όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία σας
ΥΓΕΙΑ
6'
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  • Ο ανεμιστήρας τη νύχτα μπορεί να επιδεινώσει αλλεργίες και άσθμα λόγω κυκλοφορίας σκόνης, τρίχας και γύρης στο δωμάτιο.
  • Η συνεχής έκθεση σε κρύο αέρα από τον ανεμιστήρα μπορεί να προκαλέσει μυϊκό πιάσιμο, ειδικά στον αυχένα.
  • Η ροή αέρα από τον ανεμιστήρα ξηραίνει τη μύτη και το λαιμό, προκαλώντας ρινική συμφόρηση και αυξημένη παραγωγή βλέννας.
  • Η χρήση ανεμιστήρα μπορεί να δημιουργήσει ξηρότητα στο δέρμα και τα μάτια, επιδεινώνοντας προβλήματα όπως έκζεμα και ξηροφθαλμία.
  • Για μείωση των προβλημάτων προτείνεται η ρύθμιση του ανεμιστήρα να μην φυσάει απευθείας στο σώμα, η τακτική καθαριότητα του ανεμιστήρα και η διατήρηση υγρασίας 30-50% στο δωμάτιο.
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Ο ύπνος το καλοκαίρι μπορεί να γίνει εξαιρετικά δύσκολος, ειδικά τις ημέρες καύσωνα που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές ακόμα και το βράδυ.

Πολλοί επιλέγουν να χρησιμοποιούν το κλιματιστικό κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα όμως να ξυπνάνε σε πολικές θερμοκρασίες, πιασμένοι και με ξηρό δέρμα, ενώ ο λογαριασμός του ρεύματος ανεβαίνει ραγδαία.

Άλλοι επιλέγουν να μην χρησιμοποιούν τίποτα, όμως αυτό έχει επίπτωση στην ποιότητα του ύπνου, αφού δεν μπορεί κανείς να κοιμηθεί εύκολα στη ζέστη, ενώ ξυπνά μούσκεμα στον ιδρώτα.

Η χρήση ανεμιστήρα αποτελεί μία μέση λύση που φαίνεται ιδανική για τον ύπνο το καλοκαίρι, αφού φέρνει ένα δροσερό αεράκι στο δωμάτιο χωρίς να ρίχνει υπερβολικά τη θερμοκρασία και να καίει πολύ ρεύμα.

Όμως, σύμφωνα με άρθρο του The Independent, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, όπως εξηγούν και ιατρικές έρευνες. Υπάρχουν όμως και ορισμένες λύσεις για να μειωθούν οι τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες.

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4 προβλήματα που δημιουργεί ο ανεμιστήρας

1. Αλλεργίες ή άσθμα

Ο αέρας που δημιουργεί ο ανεμιστήρας ανακατεύσει σκόνη, τρίχες κατοικιδίων και γύρη που μπορεί να υπάρχουν στο δωμάτιο, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες ή να επιδεινώσουν τα συμπτώματα του άσθματος.

Επίσης, ο ίδιος ο ανεμιστήρας και τα πτερύγιά του έχουν πάνω τους σκόνη η οποία κινείται μέσα στο δωμάτιο και την εισπνέουμε. Όποιος έχει αλλεργίες ή άσθμα είναι πιθανό να ξυπνήσει με μπουκωμένη μύτη, πονόλαιμο ακόμα και δύσπνοια καθώς εισπνέει όλα αυτά τα σωματίδια.

«Εάν οι αναπνευστικές οδοί σας είναι ήδη ευαίσθητες και αντιδρούν εύκολα, ο συνδυασμός των αλλεργιογόνων που κυκλοφορούν στον αέρα και της ξηρότητας μπορεί να επιδεινώσει συμπτώματα όπως ο βήχας, ο συριγμός ή η ρινική συμφόρηση», λέει ο Δρ. William Lu, ιατρικός διευθυντής της ψηφιακής κλινικής ύπνου Dreem Health, σύμφωνα με το Tom’s Guide.

2. Μυϊκό πιάσιμο

Το σώμα μας κατά τη διάρκεια του ύπνου παραμένει ακίνητο για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να σταματά η ροή του αίματος και να δημιουργείται δυσκαμψία στους μύες.

Όταν επίσης μας χτυπάει και κρύος αέρας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τότε οι μύες πιάνονται και ξυπνάμε με πόνους. Σύμφωνα με άρθρο της Healthline από τον γιατρό Raj Dasgupta, το πιάσιμο στον αυχένα είναι το πιο συχνό, ενώ μπορεί να δημιουργηθούν ακόμη και κράμπες.

3. Ρινική συμφόρηση

Η συνεχής ροή αέρα μπορεί να ξηράνει τη μύτη, το στόμα και το λαιμό σας, ωθώντας το σώμα σας να παράγει περισσότερη βλέννα σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει την ξηρότητα. Η υπερπαραγωγή βλέννας μπορεί να προκαλέσει συμφόρηση, οδηγώντας σε συμπτώματα όπως πονόλαιμο, βουλωμένη μύτη, βήχα και πονοκέφαλο από ιγμορίτιδα.

Ο Δρ Julius Goh, ειδικός ΩΡΛ, έγραψε στο blog «The ENT Doctor»: «Το σύστημα για την απομάκρυνση της βλέννας (τα μικροσκοπικά τριχοειδή κροσσωτά κύτταρα που απομακρύνουν τη βλέννα και τα αλλεργιογόνα από τις ρινικές διόδους) χρειάζεται υγρασία για να λειτουργήσει. Αν το στεγνώσετε, ουσιαστικά παραλύετε το δικό σας ρινικό ανοσοποιητικό σύστημα. Τα αλλεργιογόνα παραμένουν για περισσότερο χρόνο. Τα συμπτώματα επιδεινώνονται. Ξυπνάτε και φτερνίζεστε πριν καν πάρετε το πρωινό σας.»

4. Ξηρό δέρμα και μάτια

Σύμφωνα με άρθρο του παιδιάτρου Jonathan B. Jassey στο Verywell Health, ο συνεχόμενος αέρας που μας χτυπάει μπορεί να δημιουργήσει ξηρότητα και να επιδεινώσει τα προβλήματα όσων αντιμετωπίζουν έκζεμα, ψωρίαση ή ξηροφθαλμία.

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Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα

Παρόλα αυτά, επειδή πρέπει με κάποιο τρόπο να δροσιστούμε στον ύπνο μας, υπάρχουν μερικές λύσεις για να αποφύγετε τα προβλήματα που δημιουργεί η χρήση ανεμιστήρα το βράδυ.

1. Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα να κινείται και να μη σας χτυπά

Ο ανεμιστήρας δεν χρειάζεται απαραίτητα να βρίσκεται κοντά σας και να σας χτυπά για να δροσίσει το δωμάτιο. Μπορείτε να τον ρυθμίσετε να κινείται ώστε να υπάρχει ροή του αέρα και να τον τοποθετείτε μακριά από το σώμα σας.

Επίσης, είναι πολύ καλύτερο να τον ρυθμίσετε να χτυπά πιο ψηλά από το σώμα σας ώστε να μην σας βρίσκει απευθείας. Ο ανεμιστήρας μπορεί να ψυχράνει τις αέριες μάζες που βρίσκονται στο ύψος του, οι οποίες είναι συνήθως πιο «βαριές» και πέφτουν προς το έδαφος.

Έτσι, δημιουργείται μία ομοιόμορφη ροή του αέρα ο οποίος ψυχραίνεται, χωρίς όμως να σας κάνει να πιαστείτε, ειδικά αν είστε ιδρωμένοι και σας χτυπά απευθείας. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε επίσης και την ξηρότητα που προκαλεί σε δέρμα και μάτια, ενώ αν αφήνετε και το παράθυρο ανοιχτό ενισχύεται την υγρασία στο δωμάτιο.

2. Διατηρήστε το σπίτι και τον ανεμιστήρα καθαρό

«Αν διαπιστώσετε ότι ξεκουράζεστε καλύτερα όταν κοιμάστε σε χαμηλότερη θερμοκρασία, τότε δεν πρέπει να αποφεύγετε εντελώς τη χρήση του», εξήγησε ο Δρ. Michael DeShields, κλινικός σύμβουλος του Discovery Institute με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ.

«Μπορείτε εύκολα να εξαλείψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χρήση ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια του ύπνου σας καθαρίζοντας τον ανεμιστήρα σας τουλάχιστον περιοδικά, αντικαθιστώντας τα φίλτρα του συστήματος θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), διατηρώντας το επίπεδο υγρασίας του σπιτιού σας (μεταξύ 30-50%) και τοποθετώντας τον ανεμιστήρα έτσι ώστε να φυσάει μακριά από το κεφάλι σας καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.»

Το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και το ξεσκόνισμα μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή της εξάπλωσης της σκόνης και άλλων αλλεργιογόνων στο δωμάτιό σας. Αξίζει επίσης να φροντίζετε να διατηρείτε καθαρά τα πτερύγια του ανεμιστήρα σας, ώστε να αποτρέψετε την περαιτέρω διασπορά σωματιδίων.

Αν και μπορεί να προκαλέσει ενοχλητικές παρενέργειες, το να κοιμάστε με τον ανεμιστήρα αναμμένο δεν είναι πιθανό να προκαλέσει μακροπρόθεσμη βλάβη ή σοβαρή ασθένεια.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανεμιστήρες δεν δροσίζουν τον αέρα — όμως μετακινούν τον αέρα πάνω από το δέρμα, κάτι που βοηθά τον ιδρώτα να εξατμιστεί και κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν πιο δροσεροί.

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