Γιατί ο εγκέφαλός σας επαναλαμβάνει συνεχώς συζητήσεις στις 2 τα ξημερώματα

Γιατί ο εγκέφαλος μπαίνει σε έναν λαβύρινθο αναμοχλεύσεων τη νύχτα και πώς να σταματήσετε τον κύκλο.

Newsbomb

Γιατί ο εγκέφαλός σας επαναλαμβάνει συνεχώς συζητήσεις στις 2 τα ξημερώματα
ΕΥ ΖΗΝ
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Η επανάληψη συζητήσεων στην μέση της νύχτας είναι συνήθως μια μορφή στοχασμού: επαναλαμβανόμενες σκέψεις για κάτι που σας φάνηκε άλυτο, αμήχανο, επικίνδυνο ή συναισθηματικά σημαντικό. Μπορεί να σας φαίνεται παράλογο, αλλά ο εγκέφαλος συχνά προσπαθεί να μάθει, να προετοιμαστεί ή να αποτρέψει μελλοντικά κοινωνικά λάθη.

Το πρόβλημα είναι ότι η νύχτα είναι μια κακή στιγμή για επίλυση προβλημάτων. Με λιγότερους περισπασμούς, περισσότερη κόπωση και ένα πιο ήσυχο περιβάλλον, το μυαλό μπορεί να μετατρέψει μια μικρή κοινωνική στιγμή σε μια επείγουσα συνεδρία ανασκόπησης.

Γιατί ο εγκέφαλός επαναλαμβάνει συζητήσεις

Ο εγκέφαλός σας επαναλαμβάνει συζητήσεις επειδή αντιμετωπίζει την όποια κοινωνική αβεβαιότητα ως κάτι ημιτελές που πρέπει να κλείσει. Εάν δεν είστε σίγουροι αν φανήκατε σε κάποιον αγενείς, αν χάσατε μια υπόδειξη, αν απογοητεύσατε κάποιον ή αν έπρεπε να πείτε περισσότερα, ο εγκέφαλος συνεχίζει να επιστρέφει στη στιγμή λες και μια άλλη ανασκόπηση θα του φέρι τη βεβαιότητα που του λείπει.

Αυτό δεν είναι πάντα ανθυγιεινό. Η σύντομη ανασκόπηση μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε από την εμπειρία. Γίνεται όμως άχρηστη, όταν μετατρέπεται σε ατέρμονη νοητική επανάληψη: η ίδια σκηνή, η ίδια αυτοκριτική και κανένα χρήσιμο επόμενο βήμα.

Γιατί αυτό συμβαίνει στην μέση της νύχτας;

Τη νύχτα, υπάρχουν λιγότεροι εξωτερικοί περισπασμοί που διακόπτουν τον κύκλο. Ο εγκέφαλος έχει περισσότερο χώρο για να περιπλανηθεί και η κούραση μπορεί να κάνει τις σκέψεις να φαίνονται πιο δραματικές και λιγότερο ισορροπημένες.

Οι αγχωτικές σκέψεις μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν το σύστημα εγρήγορσης του σώματος. Ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να αυξηθεί, η αναπνοή μπορεί να γίνει ρηχή και το κρεβάτι μπορεί να αρχίσει να συνδέεται με την ανησυχία αντί για την ξεκούραση. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να ενισχύσει την αϋπνία.

Είναι άγχος ή απλώς υπερβολική σκέψη;

Η περιστασιακή νυχτερινή επανάληψη είναι κάτι κοινό και δεν αποτελεί απαραίτητα πρόβλημα ψυχικής υγείας. Συχνά συμβαίνει μετά από σύγκρουση, αμηχανία, μια δύσκολη εργάσιμη ημέρα, μια ευάλωτη συζήτηση ή ένα άλυτο ζήτημα σχέσης.

Μπορεί να είναι πιο ανησυχητικό αν συμβαίνει τις περισσότερες νύχτες, σας κοστίζει ώρες ύπνου, προκαλεί εξάντληση κατά τη διάρκεια της ημέρας, οδηγεί σε αποφυγή ανθρώπων ή συνοδεύεται από πανικό, επίμονα κακή διάθεση, ενοχλητικές σκέψεις ή έντονο φόβο ότι θα κριθείτε.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόβλημα μπορεί να είναι μέρος άγχους, αϋπνίας, κατάθλιψης, κοινωνικού άγχους ή άλλης πάθησης που χρήζει επαγγελματικής υποστήριξης.

αυπνια αγχος

Τι βοηθάει εκείνη τη στιγμή;

Ο στόχος δεν είναι να «κερδίσετε» τη διαφωνία στο κεφάλι σας. Ο στόχος είναι να βγείτε από τον κύκλο. Δοκιμάστε μια απλή ακολουθία:

  1. Πείτε με λόγια: «Αυτό είναι στοχασμός, όχι επίλυση προβλημάτων»
  2. Γράψτε μία πρόταση: «Αύριο θα αποφασίσω αν χρειάζεται δράση»
  3. Χρησιμοποιήστε αργή αναπνοή ή προοδευτική μυϊκή χαλάρωση
  4. Στρέψτε την προσοχή σας σε σωματικές αισθήσεις, όπως το στρώμα, το μαξιλάρι ή την αναπνοή σας
  5. Αν είστε ξύπνιοι για πολλή ώρα, σηκωθείτε για λίγο από το κρεβάτι και κάντε κάτι ήσυχο σε αμυδρό φως μέχρι να νυστάξετε
  6. Αποφύγετε να ελέγχετε μηνύματα στο κινητό, να ξαναδιαβάζετε παλιές συνομιλίες ή να συντάσσετε συναισθηματικές απαντήσεις τη νύχτα. Αυτές οι ενέργειες συνήθως τροφοδοτούν τον κύκλο

Τι μπορεί να αποτρέψει αυτόν τον κύκλο σκέψεων πριν τον ύπνο;

Δώστε στον εγκέφαλό σας ένα προγραμματισμένο μέρος για να επεξεργάζεται τις ανησυχίες πριν τον ύπνο. Δέκα λεπτά νωρίτερα το βράδυ μπορεί να είναι αρκετά: γράψτε τη συζήτηση, ονομάστε την ανησυχία, αποφασίστε αν υπάρχει μια πραγματική δράση που πρέπει να κάνετε και, στη συνέχεια, κλείστε τη σημείωση.

Αν χρειάζεται δράση, κάντε την συγκεκριμένη: «Θα το διευκρινίσω αύριο το πρωί» ή «Θα ζητήσω συγγνώμη αν εξακολουθεί να είναι απαραίτητο μετά τον ύπνο». Αν δεν είναι δυνατή η λήψη κάποιας δράσης, γράψτε: «Δεν υπάρχει απόφαση απόψε».

Βοηθά επίσης μια χαλαρωτική ενασχόληση. Μειώστε το scrolling στο κινητό αργά το βράδυ, αποφύγετε το πολύ αλκοόλ, διατηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και προστατέψτε το κρεβάτι ως μέρος για ύπνο, όχι για κοινωνική ανάλυση.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί ο εγκέφαλός σας αναπαράγει συζητήσεις από χρόνια πριν;

Οι παλιές στιγμές μπορούν να επιστρέψουν όταν φέρουν ντροπή, λύπη ή κοινωνική αβεβαιότητα. Η ανάμνηση μπορεί να μην είναι σημαντική τώρα, αλλά το συναίσθημα που συνδέεται με αυτήν μπορεί να κάνει τον εγκέφαλο να την αντιμετωπίσει ως ημιτελή.

Μπορεί αυτό να συμβεί ακόμα κι αν η συζήτηση πήγε καλά;

Ναι. Οι άνθρωποι μπορούν να αναπαράγουν θετικές ή ουδέτερες συζητήσεις αν αναζητούν κρυφό νόημα, έγκριση, απόρριψη ή ένα χαμένο σήμα.

Σταματά η μελατονίνη τον νυχτερινό μηρυκασμό σκέψεων;

Η μελατονίνη μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένα προβλήματα χρονισμού ύπνου, αλλά δεν αντιμετωπίζει άμεσα τον μηρυκασμό. Εάν οι σκέψεις είναι το κύριο πρόβλημα, οι τεχνικές τύπου Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας και η θεραπεία του άγχους είναι συνήθως πιο σχετικές.

Συμπέρασμα

Ο εγκέφαλός σας επαναλαμβάνει συζητήσεις τη νύχτα, επειδή προσπαθεί να μάθει από καταστάσεις κοινωνικής αβεβαιότητας. Αλλά όταν οι σκέψεις γίνονται επαναλαμβανόμενες, επικριτικές και φέρνουν αϋπνία, σταματά να βοηθάει.

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