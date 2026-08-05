Φωτιά στην Κάρπαθο: Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική στην Αγία Κυριακή– Βίντεο
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπάθου
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπάθου στη θέση ΙΣΤΙΑ, στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε σημείο με συγκεντρωμένα σκουπίδια.
Σύμφωνα με τα Καρπαθιακά Νέα , ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με στόχο να αποτρέψουν την επέκτασή της.
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