Φωτιά στην Κάρπαθο: Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική στην Αγία Κυριακή– Βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπάθου στη θέση ΙΣΤΙΑ, στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε σημείο με συγκεντρωμένα σκουπίδια.

Σύμφωνα με τα Καρπαθιακά Νέα , ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με στόχο να αποτρέψουν την επέκτασή της.