Drones οπτικών ινών: Η νέα τεχνολογία στην οποία οι στρατιώτες έπρεπε να προσαρμοστούν γρήγορα

Snapshot Τα drones οπτικών ινών χρησιμοποιούν καλώδιο για μετάδοση σήματος, καθιστώντας τα απρόσβλητα από ηλεκτρονικούς αναχαιτιστές.

Η τεχνολογία αυτή απαιτεί γρήγορη εκπαίδευση των στρατιωτών λόγω της νέας απειλής που δημιουργεί στο πεδίο της μάχης.

Τα drones οπτικών ινών είναι πιο αργά και το καλώδιο τους μπορεί να μπλεχτεί, αλλά η χρήση τους από τη Ρωσία αυξάνει τον κίνδυνο για τους στρατιώτες στην μεταφορά τους.

Η χρήση τους στο πεδίο μάχης καθιστά την ανίχνευση θέσεων πιο επικίνδυνη, καθώς οι στρατιώτες μπορεί να έχουν μικρό χρόνο ζωής μετά τον εντοπισμό.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αξιοποιούν drones οπτικών ινών για να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές εισβολές. Snapshot powered by AI

Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανία κυριαρχείται από την τεχνολογία και την ταχύτατη εξέλιξή της στα πεδία των μαχών, υποχρεώνoντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή τους στρατιώτες σε ταχύρρυθμη εκπαίδευση ώστε να προλάβουν την όποια προσαρμογή.

Η τελευταία απειλή προέρχεται από drones οπτικών ινών. Ένα καρούλι δεκάδων χιλιομέτρων καλωδίου τοποθετείται στο κάτω μέρος ενός drone και το φυσικό καλώδιο οπτικών ινών συνδέεται με τον ελεγκτή που κρατά ο πιλότος.

Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, το BBC σε ρεπορτάζ του, εξήγησε πώς λειτουργεί η νέα επικίνδυνη τεχνολογία, ενώ σε νεότερο βίντεο ο παρουσιαστής δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το φονικο όπλο. «Το βίντεο και το σήμα ελέγχου μεταδίδονται από και προς το drone μέσω του καλωδίου, όχι μέσω ραδιοσυχνοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπλοκαριστεί από ηλεκτρονικούς αναχαιτιστές»

Όταν τα drones άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον πόλεμο σε μεγάλο βαθμό, και οι δύο στρατοί εξόπλισαν τα οχήματά τους με συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν τα drones. Αυτή η προστασία δεν υπάρχει με την άφιξη των drones οπτικών ινών.

Στα μειονεκτήματά τους, είναι ότι είναι πιο αργά και το καλώδιο μπορεί να μπλεχτεί σε δέντρα. Αλλά η ευρεία χρήση τους από τη Ρωσία σημαίνει ότι η μεταφορά στρατιωτών από και προς τις θέσεις τους μπορεί συχνά να είναι πιο θανατηφόρα από το ίδιο το πεδίο της μάχης.

Δείτε το ρεπορτάζ του BBC