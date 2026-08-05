Φωτιά τώρα πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος – Ορατοί οι καπνοί από τον Βόλο

Συναγερμός έχει σημάνει αργά το βράδυ της Τετάρτης (05/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος στα Αϊβαλιώτικα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Οι καπνοί γίνονται αντιληπτοί με «γυμνό» μάτι και από τον Βόλο, όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες του taxydromos.gr. Στο σημείο υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.