Φωτιά τώρα πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος – Ορατοί οι καπνοί από τον Βόλο

Ορατοί οι καπνοί από την πόλη – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον περιορισμό της φωτιάς

Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά τώρα πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος – Ορατοί οι καπνοί από τον Βόλο
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός έχει σημάνει αργά το βράδυ της Τετάρτης (05/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος στα Αϊβαλιώτικα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

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Οι καπνοί γίνονται αντιληπτοί με «γυμνό» μάτι και από τον Βόλο, όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες του taxydromos.gr. Στο σημείο υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.

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