Φωτιά τώρα πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος – Ορατοί οι καπνοί από τον Βόλο
Ορατοί οι καπνοί από την πόλη – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον περιορισμό της φωτιάς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός έχει σημάνει αργά το βράδυ της Τετάρτης (05/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά πάνω από το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος στα Αϊβαλιώτικα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.
Οι καπνοί γίνονται αντιληπτοί με «γυμνό» μάτι και από τον Βόλο, όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες του taxydromos.gr. Στο σημείο υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος
22:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Επισκοπή Ρεθύμνου – Τρία αυτοκίνητα έγιναν στάχτη
20:52 ∙ LIFESTYLE