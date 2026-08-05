Σύρος: Στις φυλακές Χίου ο 41χρονος μετά την ομόφωνη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου

Snapshot Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την προσωρινή κράτηση του 41χρονου κατηγορουμένου για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στις φυλακές της Χίου και η οικογένεια της διασώστριας αναμένει την απονομή δικαιοσύνης.

Το βούλευμα υιοθέτησε το σκεπτικό της πολιτικής αγωγής και απέρριψε τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου.

Οι συνήγοροι της υπεράσπισης προανήγγειλαν ότι θα καταθέσουν νέα στοιχεία και θα εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα για την αποφυλάκιση του 41χρονου.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, που θα συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, κατηγορούμενος μεταφέρθηκε σήμερα στις φυλακές της Χίου, ενώ η οικογένεια της άτυχης διασώστριας δηλώνει πως πλέον αναμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της οικογένειας, το βούλευμα υιοθέτησε το σκεπτικό της πολιτικής αγωγής και απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου.

«Παραλάβαμε το βούλευμα, το οποίο δέχτηκε το σκεπτικό της πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας, δεν δέχτηκε κανέναν ισχυρισμό του κατηγορουμένου και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος», δήλωσε η συνήγορος της οικογένειας, Μαριάζανα Κικίρη.

Νωρίτερα, ο 41χρονος είχε ζητήσει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου. Παράλληλα, κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα, καθώς και ψηφιακό υλικό, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εξεταστεί, αναλυθεί και πιστοποιηθεί από ειδικό εργαστήριο.

Ωστόσο, παρά τα στοιχεία που προσκόμισε και όσα υποστήριξε στην απολογία του, δεν κατάφερε να πείσει το Δικαστικό Συμβούλιο.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι συνήγοροί του προανήγγειλαν ότι θα εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα, καταθέτοντας νέα στοιχεία με στόχο την αποφυλάκισή του.

«Θα υποβάλουμε σειρά στοιχείων και πιστεύουμε ότι θα δικαιωθεί με τρόπο απόλυτο και αναμφισβήτητο», δήλωσε ο συνήγορός του, Βασίλης Αλεξανδρής.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και εκείνα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

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