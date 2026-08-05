Το μήνυμα του Σαλάχ που «ξεσήκωσε» τους οπαδούς: «Φίλοι της Τραμπζονσπόρ, είστε έτοιμοι;»

«Trabzon, είστε έτοιμοι; Σας ακούω. Τα λέμε πολύ σύντομα», είπε ο Σαλάχ σε βίντεο της Τραμπζονσπόρ

Γιάννης Νικηφοράκης

Το μήνυμα του Σαλάχ που «ξεσήκωσε» τους οπαδούς: «Φίλοι της Τραμπζονσπόρ, είστε έτοιμοι;»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποθεώθηκε από φιλάθλους της Τραμπζονσπόρ στην Κωνσταντινούπολη κι εν συνεχεία ταξίδεψε στην Τραπεζούντα για να ολοκληρώσεί και τυπικά τη μεταγραφή στον τουρκικό σύλλογο.

Ο πρώην άσος της Λίβερπουλ φόρεσε τη φανέλα της ομάδας με τα χρώματα μπλε και μπορντό, αφού έφτασε με ιδιωτικό αεροσκάφος για να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Νωρίτερα είχε βιντεοσκοπηθεί μέσα στο αεροπλάνο να φορά για πρώτη φορά τη νέα του φανέλα.

«Trabzon, είστε έτοιμοι; Σας ακούω. Τα λέμε πολύ σύντομα», είπε ο Σαλάχ σε βίντεο που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Τραμπζονσπόρ έχει κατακτήσει επτά φορές το πρωτάθλημα Τουρκίας και ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στην τρίτη θέση.

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