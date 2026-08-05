Παρατείνεται η παραμονή του Diddy στη φυλακή – Τι άλλαξε στην ποινή του

Η αποφυλάκιση του Diddy μετατίθεται ξανά

Γιάννης Νικηφοράκης

Παρατείνεται η παραμονή του Diddy στη φυλακή – Τι άλλαξε στην ποινή του
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ημερομηνία αποφυλάκισης του Sean “Diddy” Combs άλλαξε για ακόμη μία φορά, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στη νομική περιπέτεια του μουσικού παραγωγού. Ο Combs θα παραμείνει κρατούμενος για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί, ύστερα από καυγά με συγκρατούμενό του, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία των φυλακών.

Η τελευταία αλλαγή έρχεται έπειτα από σειρά μετακινήσεων της προβλεπόμενης ημερομηνίας αποφυλάκισης τους τελευταίους μήνες. Ούτε οι σωφρονιστικές Αρχές, ούτε οι εκπρόσωποι του Combs έχουν εξηγήσει μέχρι στιγμής τον λόγο της νέας τροποποίησης.

Πλέον, ο Sean Combs είναι προγραμματισμένο να αποφυλακιστεί την 20ή Φεβρουαρίου 2028. Η ημερομηνία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη εκτιμώμενη ημερομηνία, την 24η Ιανουαρίου 2028, η οποία είχε εμφανιστεί στα ομοσπονδιακά αρχεία μόλις μερικές εβδομάδες νωρίτερα.

Οι αναφορές συνέδεσαν την προηγούμενη αλλαγή με συμπλοκή μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix στο Νιού Τζέρσεϊ, όπου ο Combs εκτίει την ποινή του.

Η αντιπαράθεση φέρεται να ξεκίνησε όταν ένας άλλος κρατούμενος προσέβαλε τον Combs. Ο ράπερ «πήρε την κατάσταση στα χέρια του», προτού το προσωπικό της φυλακής επέμβει και διαλύσει τον καυγά, σύμφωνα με το TMZ.

Οι Αρχές φέρονται να έθεσαν τον Combs σε απομόνωση μετά το περιστατικό. Πηγή υποστήριξε, επίσης, ότι «στάθηκε στο ύψος του» κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Η νέα ενημέρωση, ωστόσο, μεταφέρει την ημερομηνία αποφυλάκισης για τον Φεβρουάριο.

Η αρχική εκτίμηση τοποθετούσε την αποφυλάκιση το καλοκαίρι του 2028, πριν μετακινηθεί διαδοχικά στον Απρίλιο, τον Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο και τώρα ξανά στον Φεβρουάριο.

Ο Combs εκτίει ποινή φυλάκισης 4 ετών, μετά την καταδίκη από δικαστήριο τον Οκτώβριο του 2025 για δύο κατηγορίες που αφορούν μεταφορά ατόμων με σκοπό τη διευκόλυνση σεξουαλικών υπηρεσιών έναντι αμοιβής. Το δικαστήριο τού επέβαλε και πρόστιμο ύψους 500.000 δολαρίων και τον υποχρέωσε να συμμετάσχει σε προγράμματα ψυχικής υγείας και απεξάρτησης.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν αναγνώρισε την εμπορική επιτυχία του Combs, αλλά άσκησε κριτική στη συμπεριφορά του. «Τους κακοποιήσατε σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά. Γιατί συνέβη αυτό για τόσο μεγάλο διάστημα; Επειδή είχατε τη δύναμη και τους πόρους να το συνεχίσετε», τόνισε ο δικαστής.

Οι ένορκοι απάλλαξαν τον Combs από τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αδικήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε ισόβια κάθειρξη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:50ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά σε εν κινήσει λεωφορείο με δεκάδες επιβάτες – Δείτε εικόνες

21:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μήνυμα του Σαλάχ που «ξεσήκωσε» τους οπαδούς: «Φίλοι της Τραμπζονσπόρ, είστε έτοιμοι;»

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη - Τι αναφέρει ο οδηγός

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Οι Μαύρες Χήρες της Ρωσίας - Παντρεύονται στρατιώτες που φεύγουν στο ουκρανικό μέτωπο ελπίζοντας να σκοτωθούν για να λάβουν αποζημίωση εκατομμυρίων

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Τρεις νέες συλλήψεις από την Πυροσβεστική σε Αττική, Τρίκαλα και Πρέβεζα

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική ένοπλη επίθεση σε σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Ήλιος: Πώς είναι ο ήλιος από κοντά μέσα από τις πιο λεπτομερείς εικόνες που έχουν τραβηχτεί ποτέ

20:52LIFESTYLE

Το Σόι σου: Όσα ξέρουμε για τα νέα επεισόδια – Οι αλλαγές, οι εκπλήξεις

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης η έκθεση των στελεχών της ΔΑΕΕ για τη «mega fire» - Κακοτεχνίες, παραλείψεις και μη τήρηση της νομοθεσίας για τον καθαρισμό σε ξερά χόρτα

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι απλά τύχη: Κέρδισε 1 εκατ. στο λαχείο, το πέταξε κατά λάθος και το βρήκε στα σκουπίδια

20:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τσιτσιπάς: Ήττα από τον Φονσέκα και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Μόντρεαλ

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται η παραμονή του Diddy στη φυλακή – Τι άλλαξε στην ποινή του

20:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Βασικοί Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια και Πελίστρι

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία: Έρχεται «λουκέτο» στο αιολικό πάρκο – Συνεχείς βλάβες και προβλήματα στο δίκτυο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Τον έντυσαν με ροζ φόρεμα για την πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για τις δίδυμα κορίτσια από τη Γλυφάδα – Βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον πατέρα τους

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι είναι το σπάνιο πολωμένο μελτέμι και πώς επηρεάζεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός - Στην Ελλάδα ο Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Κόντρα Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ - «Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις», απαντά το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική ένοπλη επίθεση σε σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Μητέρα έπεσε από τη βάρκα και ανασύρθηκε νεκρή μπροστά στα παιδιά της

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι είναι το σπάνιο πολωμένο μελτέμι και πώς επηρεάζεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Τον έντυσαν με ροζ φόρεμα για την πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Αρπακτικό» γυναίκα ναύτης: Κυνηγούσε σεξουαλικά νεοσύλλεκτους πάνω σε πολεμικό πλοίο

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: «Δεν υπήρχε μηχανική βλάβη», κατέθεσαν οι διασωθέντες για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη - Τι αναφέρει ο οδηγός

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς» ή νέφος pyrocumulus ή πυροσωρείτης στο συγκλονιστικό βίντεο από την πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία: Έρχεται «λουκέτο» στο αιολικό πάρκο – Συνεχείς βλάβες και προβλήματα στο δίκτυο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Οι Μαύρες Χήρες της Ρωσίας - Παντρεύονται στρατιώτες που φεύγουν στο ουκρανικό μέτωπο ελπίζοντας να σκοτωθούν για να λάβουν αποζημίωση εκατομμυρίων

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Aεροπορική εταιρεία θα χρεώνει τα ντουλάπια για τις αποσκευές πάνω από τα καθίσματα

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης η έκθεση των στελεχών της ΔΑΕΕ για τη «mega fire» - Κακοτεχνίες, παραλείψεις και μη τήρηση της νομοθεσίας για τον καθαρισμό σε ξερά χόρτα

20:52LIFESTYLE

Το Σόι σου: Όσα ξέρουμε για τα νέα επεισόδια – Οι αλλαγές, οι εκπλήξεις

17:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φλωρίνης: Απέχει λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού

22:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ενισχύονται οι βοριάδες και τι περιμένουμε για τον 15Αύγουστο - Πρόγνωση Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ