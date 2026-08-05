Παρατείνεται η παραμονή του Diddy στη φυλακή – Τι άλλαξε στην ποινή του

Η ημερομηνία αποφυλάκισης του Sean “Diddy” Combs άλλαξε για ακόμη μία φορά, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στη νομική περιπέτεια του μουσικού παραγωγού. Ο Combs θα παραμείνει κρατούμενος για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί, ύστερα από καυγά με συγκρατούμενό του, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία των φυλακών.

Η τελευταία αλλαγή έρχεται έπειτα από σειρά μετακινήσεων της προβλεπόμενης ημερομηνίας αποφυλάκισης τους τελευταίους μήνες. Ούτε οι σωφρονιστικές Αρχές, ούτε οι εκπρόσωποι του Combs έχουν εξηγήσει μέχρι στιγμής τον λόγο της νέας τροποποίησης.

Πλέον, ο Sean Combs είναι προγραμματισμένο να αποφυλακιστεί την 20ή Φεβρουαρίου 2028. Η ημερομηνία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη εκτιμώμενη ημερομηνία, την 24η Ιανουαρίου 2028, η οποία είχε εμφανιστεί στα ομοσπονδιακά αρχεία μόλις μερικές εβδομάδες νωρίτερα.

Οι αναφορές συνέδεσαν την προηγούμενη αλλαγή με συμπλοκή μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix στο Νιού Τζέρσεϊ, όπου ο Combs εκτίει την ποινή του.

Η αντιπαράθεση φέρεται να ξεκίνησε όταν ένας άλλος κρατούμενος προσέβαλε τον Combs. Ο ράπερ «πήρε την κατάσταση στα χέρια του», προτού το προσωπικό της φυλακής επέμβει και διαλύσει τον καυγά, σύμφωνα με το TMZ.

Οι Αρχές φέρονται να έθεσαν τον Combs σε απομόνωση μετά το περιστατικό. Πηγή υποστήριξε, επίσης, ότι «στάθηκε στο ύψος του» κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Η νέα ενημέρωση, ωστόσο, μεταφέρει την ημερομηνία αποφυλάκισης για τον Φεβρουάριο.

Η αρχική εκτίμηση τοποθετούσε την αποφυλάκιση το καλοκαίρι του 2028, πριν μετακινηθεί διαδοχικά στον Απρίλιο, τον Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο και τώρα ξανά στον Φεβρουάριο.

Ο Combs εκτίει ποινή φυλάκισης 4 ετών, μετά την καταδίκη από δικαστήριο τον Οκτώβριο του 2025 για δύο κατηγορίες που αφορούν μεταφορά ατόμων με σκοπό τη διευκόλυνση σεξουαλικών υπηρεσιών έναντι αμοιβής. Το δικαστήριο τού επέβαλε και πρόστιμο ύψους 500.000 δολαρίων και τον υποχρέωσε να συμμετάσχει σε προγράμματα ψυχικής υγείας και απεξάρτησης.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν αναγνώρισε την εμπορική επιτυχία του Combs, αλλά άσκησε κριτική στη συμπεριφορά του. «Τους κακοποιήσατε σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά. Γιατί συνέβη αυτό για τόσο μεγάλο διάστημα; Επειδή είχατε τη δύναμη και τους πόρους να το συνεχίσετε», τόνισε ο δικαστής.

Οι ένορκοι απάλλαξαν τον Combs από τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αδικήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε ισόβια κάθειρξη.