«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Κόντρα Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ - «Δεν καταλαβαίνεις», απαντά η Γεωργάκη

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι η νομική γνωμοδότηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη αποδεικνύει τη νομιμότητα της σύμβασης για τα «πράσινα σπίτια ανακύκλωσης» και καταλογίζει ευθύνες στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

Η Κωνσταντίνα Γεωργάκη απαντά ότι η γνωμοδότηση δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή σκοπιμότητα της σύμβασης Texan, αλλά μόνο νομικά ζητήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΔΕΛ και τις συνέπειες μη συμμόρφωσης σε αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η γνωμοδότηση δεν αποδίδει συγκεκριμένες αστικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες για την υπόθεση και δεν αποτελεί πόρισμα ελέγχου της σύμβασης, ενώ ο υπουργός κατηγορείται για παραποίηση των συμπερασμάτων της.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων δεν θεώρησε τη γνωμοδότηση επιβεβαίωση της ορθότητας της σύμβασης, καθώς ακολούθησαν αποφάσεις ανάκτησης ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται στο κόστος των «σπιτιών ανακύκλωσης» και στην ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά εξηγήσεις για τις διαφορές κόστους σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Snapshot powered by AI

Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ ξέσπασε με αφορμή την υπόθεση των αποκαλούμενων «πράσινων σπιτιών ανακύκλωσης» και τη γνωμοδότηση που είχε συντάξει η Κωνσταντίνα Γεωργάκη, σημερινή γραμματέας του Τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του κόμματος.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη γνωμοδότηση καταρρίπτει τις καταγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη περί σκανδάλου, με την Κωνσταντίνα Γεωργάκη να απαντά ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης απομονώνει επιλεκτικά αποσπάσματα και αποδίδει στο κείμενο συμπεράσματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αρμόδια υπηρεσία του ΕΣΠΑ, μετά την πρώτη έκθεση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, ζήτησε γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα. Κατά τον ίδιο, η γνωμοδότηση καταλήγει ότι «όλα έχουν γίνει καλώς και σύννομα και συμφέροντα για το Δημόσιο», ενώ αναφέρεται και σε ενδεχόμενες αστικές και ποινικές ευθύνες της ΕΔΕΛ και των υπαλλήλων που συνέταξαν την έκθεση κατά της εταιρείας Texan.

Ο υπουργός επικέντρωσε την επίθεσή του στην ταυτότητα της εμπειρογνώμονος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την Κωνσταντίνα Γεωργάκη. «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλάει για “σκάνδαλο” και η γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειάς του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα», έγραψε, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποσύρει το σχετικό βίντεο και να συμβουλευτεί τη γραμματέα του κόμματός του.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Είχα από το πρωί ζητήσει από το @pasok και τον @androulakisnick να μου απαντήσουν στο εάν επιμένει ο κύριος Πρόεδρος, στο βίντεο που ανέβασε και στις δηλώσεις του για τα «πράσινα σπιτάκια» ή αν θα ήθελε να κατεβάσει το σχετικό βίντεο. Δεν έχει υπάρξει εκ μέρους τους καμμία απολύτως αντίδραση, πράγμα περίεργο αν σκεφθείτε ότι για μένα βγάζουν συνήθως 5 ανακοινώσεις ημερησίως, από τα γυαλιά μου, μέχρι τι ρούχα φοράω…αφού λοιπόν δεν απαντούν αυτοί, ας το κάνω εγώ. Στο βίντεο που ακολουθεί εξηγώ αναλυτικά το τί βρήκα. Η υπηρεσία του ΕΣΠΑ όταν παρέλαβε την πρώτη έκθεση της ΕΔΕΛ, από όπου και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το δήθεν «σκάνδαλο», ζήτησε και έλαβε γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα καθηγήτρια του ΑΠΘ. Η γνωμοδότηση όχι μόνον καταλήγει στο ότι όλα έχουν γίνει καλώς και σύννομα και συμφέροντα για το Δημόσιο, αλλά καταλογίζει ποινικές και αστικές ευθύνες στην ΕΔΕΛ και στους υπαλλήλους που συνέταξαν την σχετική έκθεση κατά της εταιρίας Texan. Και τώρα θα μου πείτε, το ΠΑΣΟΚ γιατί να απαντήσει; Διότι η εμπειρογνώμονας αυτή, τα συμπεράσματα της οποίας σας παραθέτω σε φωτό εδώ, ονομάζεται Κων/να Γεωργάκη και εκτός από το πλούσιο επιστημονικό της βιογραφικό είναι η νυν -φαντάζομαι όχι και αύριο- Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ…. Δηλαδή ο κ. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλάει για «σκάνδαλο» και η Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειάς του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα…. Κύριε Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ μήπως θα θέλατε τώρα να κατεβάσετε το σχετικό σας βίντεο και να είστε από εδώ και μπρος λίγο πιο προσεκτικός;…εν ανάγκη συμβουλευτείτε την Γραμματέα σας…. Υγ. από την σφραγίδα της κας Γεωργάκη, όπως εμφανίζεται στην έκθεση, έχω αφαιρέσει τα τηλέφωνα, το μέιλ και την διεύθυνση της, λόγω προσωπικών δεδομένων.

Η απάντηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη

Στην απάντησή της, η Κωνσταντίνα Γεωργάκη κατηγορεί τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι «κάνει πως δεν καταλαβαίνει» και επιχειρεί σκοπίμως να δημιουργήσει σύγχυση γύρω από το αντικείμενο της γνωμοδότησης.

Όπως επισημαίνει, το κείμενο δεν αποτελεί πόρισμα για την υπόθεση της Texan, ούτε αξιολογεί τη νομιμότητα ή τη σκοπιμότητα της επίμαχης σύμβασης. Τα ερωτήματα που της είχαν τεθεί αφορούσαν τις αρμοδιότητες της ΕΔΕΛ, το κατά πόσο δεσμεύεται από αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις γενικές συνέπειες που προβλέπονται όταν όργανα της διοίκησης δεν συμμορφώνονται με δεσμευτικές δικαστικές κρίσεις.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιεί έλεγχο τυπικής και ουσιαστικής νομιμότητας, αλλά δεν εξετάζει εάν μια σύμβαση είναι οικονομικά επωφελής για το Δημόσιο. Κατά συνέπεια, όπως αναφέρει, οι αναφορές της γνωμοδότησης σε πιθανές ποινικές, αστικές ή πειθαρχικές ευθύνες περιγράφουν το γενικό νομικό πλαίσιο και δεν καταλογίζουν συγκεκριμένες ευθύνες στην υπόθεση της Texan.

«Η γνωμοδότηση δεν εξετάζει την ουσία της σύμβασης ούτε αποφαίνεται για τη νομιμότητα ή τη σκοπιμότητά της», σημειώνει, κατηγορώντας τον υπουργό ότι παρουσιάζει ως αποδεικτικά στοιχεία τα συμπεράσματα του κειμένου, αποσιωπώντας τα ερωτήματα στα οποία αυτά απαντούν.

Η Κωνσταντίνα Γεωργάκη επαναφέρει, τέλος, την αντιπαράθεση στο κόστος των «σπιτιών ανακύκλωσης», θέτοντας το ερώτημα γιατί στην Ελλάδα κόστισαν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, πέντε φορές περισσότερο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τι έκανε η κυβέρνηση για να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον και ποιοι ωφελήθηκαν από τη σύμβαση.

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη

Προφανώς ο κ. Γεωργιάδης είτε δεν διάβασε το κείμενο της γνωμοδότησής μου, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε το διάβασε, το κατάλαβε και επέλεξε να το παραποιήσει.

Η τελευταία εκδοχή είναι και η πιο προβληματική.

Για να τον βοηθήσω:

Η γνωμοδότησή μου, την οποία υπέγραψα τον Ιανουάριο του 2025, είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει ο τίτλος της: μία νομική γνωμοδότηση. Δεν αποτελεί πόρισμα «εμπειρογνώμονα» ότι «όλα έγιναν σωστά» στην υπόθεση της Texan, ούτε δικαστική απόφαση, ούτε διενεργεί η ίδια έλεγχο νομιμότητας οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης. Πολύ περισσότερο, δεν αποδίδει αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

Αρκεί να διαβάσει κανείς τις πρώτες σελίδες της. Εκεί διατυπώνονται με σαφήνεια τα νομικά ερωτήματα, στα οποία κλήθηκα να απαντήσω: ποια είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και των ομάδων ελέγχου της, εάν η ΕΔΕΛ δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας δημόσιας σύμβασης και ποιες είναι οι έννομες συνέπειες μιας ενδεχόμενης μη συμμόρφωσής της προς αυτές.

Η γνωμοδότηση απαντά αποκλειστικά στα παραπάνω νομικά ζητήματα. Αφετηρία της είναι ήδη εκδοθείσες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο προσυμβατικού ελέγχου και αντικείμενό της η ερμηνεία, υπό το πρίσμα του διοικητικού δικαίου, των εννόμων συνεπειών που απορρέουν από αυτές για την ΕΔΕΛ.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης συγχέει, προφανώς σκοπίμως, τρία διαφορετικά πράγματα: την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την επιστημονική ερμηνεία μιας νομικής γνωμοδότησης και την πολιτική συζήτηση γύρω από τη σκοπιμότητα μιας συγκεκριμένης προμήθειας.

Ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο της τήρησης των κανόνων νομιμότητας που διέπουν αμιγώς τη διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ασκεί δικαιοδοτική, αλλά αμιγώς διοικητική (ελεγκτική) λειτουργία. Δεν διεξάγει δίκη, δεν υποκαθίσταται στη δικαιοδοτική δικαιοδοσία των δικαστηρίων, ενώ οι αποφάσεις του δεν παράγουν δεδικασμένο. Στην ίδια κατεύθυνση, σε περιπτώσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξετάζει αν μια προμήθεια ήταν πολιτικά ή οικονομικά σκόπιμη ούτε αν αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή επιλογή για το Δημόσιο. Αντίστοιχα, η γνωμοδότησή μου δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να αναλύει τις έννομες συνέπειες που, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, απορρέουν από μια τέτοια κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη Διοίκηση.

Για τον ίδιο λόγο, οι αναφορές σε ενδεχόμενη αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη των μελών της ΕΔΕΛ ή των ομάδων ελέγχου της δεν αποτελούν διαπίστωση ότι τέτοια ευθύνη υπάρχει ή όχι στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αποτελούν την απάντηση στο νομικό ερώτημα ποιες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες προβλέπει εν γένει η έννομη τάξη για τα πρόσωπα αυτά, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις.

Εν προκειμένω, ο κ. Γεωργιάδης αποσιωπά τα ερωτήματα, στα οποία απαντά η γνωμοδότηση, ενώ απομονώνει ορισμένα συμπεράσματα και επιχειρεί να τους αποδώσει περιεχόμενο που δεν έχουν. Πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων, επικαλούμενος, μάλιστα, για τον σκοπό αυτό, όχι μόνο την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, αλλά και την προηγούμενη ιδιότητά μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιότητα που είχα πάψει να διατηρώ πολύ πριν από τη σύνταξη της συγκεκριμένης γνωμοδότησης.

Είναι, τέλος, ενδεικτικό της παραποίησης, στην οποία προβαίνει ο κ. Γεωργιάδης, ότι η ίδια η αρχή που μου ζήτησε τη γνωμοδότηση, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», δεν την εξέλαβε ποτέ ως δήθεν επιβεβαίωση ότι «όλα έγιναν σωστά» στην υπόθεση της Texan. Αντιθέτως, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διοικητικών ελέγχων τον Σεπτέμβριο του 2025 (εννέα μήνες μετά την σύνταξη της γνωμοδότησης), προχώρησε στην έκδοση των υπ’ αριθ. πρωτ. 166962/ΕΞ 2025/24.09.2025, 166963/ΕΞ 2025/24.09.2025 και 166964/ΕΞ 2025/24.09.2025 αποφάσεων ανάκτησης ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σε βάρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αν η γνωμοδότηση είχε πράγματι το περιεχόμενο που της αποδίδει σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, η εξέλιξη αυτή θα ήταν ανεξήγητη.

Εν προκειμένω, η πραγματική ουσία της υπόθεσης παραμένει αναλλοίωτη. Τα κρίσιμα ερωτήματα αφορούν στη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης προμήθειας και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος από οποιαδήποτε υπόνοια διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Πρόκειται για ζητήματα, στα οποία ούτε ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ούτε, πολύ περισσότερο, μία νομική γνωμοδότηση που αναλύει τα σχετικά πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούνται ή μπορούν να απαντήσουν. Αυτές τις απαντήσεις εξακολουθεί να τις οφείλει η Κυβέρνηση και, σε κάθε περίπτωση, θα της δώσει τελικώς η Δικαιοσύνη.

Αφού, πάντως, ο κ. Γεωργιάδης δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για τη νομική μου δουλειά, τον παραπέμπω ευχαρίστως και σε ένα ακόμη, πιο πρόσφατο επιστημονικό μου κείμενο σχετικά με την ανανέωση της θητείας των Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Πιστεύω πως θα του φανεί πιο χρήσιμο, εφόσον δεν αναλωθεί και αυτή τη φορά σε επιλεκτική ανάγνωση, όπως εν προκειμένω.

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