Κρήτη: Έκρηξη σε φούρνο της Θερίσσου - Τραυματίστηκε ένα άτομο
Από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα και επιχειρήσεις
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Έκρηξη σημειώθηκε σε φούρνο στην περιοχή της Θερίσσου στην Κρήτη το μεσημέρι της Τετάρτης.
- Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη.
- Το ωστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητα και επιχειρήσεις της περιοχής.
- Οι αρχές απέκλεισαν τον χώρο και διερευνούν τα αίτια της έκρηξης.
Συναγερμός σήμανε στην περιοχή της Θερίσσου στην Κρήτη στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε επιχείρηση της περιοχής.
Συγκεκριμένα, η έκρηξη σημειώθηκε σε φούρνο πίσω από ένα μηχανουργείο, στη συμβολή των οδών Κονδυλάκη και Θερίσσου.
Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ένα άτομο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
Παράλληλα, το ωστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις και αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην περιοχή.
Οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν τον χώρο και διερευνούν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η έκρηξη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός - Στην Ελλάδα ο Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ
19:53 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΛΑΣ: Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής
19:53 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ιδεολογικοί απάτριδες!
18:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στη Βρετανία το ελληνικό FBI για την Ελληνίδα της Marfin
05:48 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ