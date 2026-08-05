Κρήτη: Έκρηξη σε φούρνο της Θερίσσου - Τραυματίστηκε ένα άτομο

Snapshot Έκρηξη σημειώθηκε σε φούρνο στην περιοχή της Θερίσσου στην Κρήτη το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Το ωστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητα και επιχειρήσεις της περιοχής.

Οι αρχές απέκλεισαν τον χώρο και διερευνούν τα αίτια της έκρηξης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή της Θερίσσου στην Κρήτη στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε επιχείρηση της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η έκρηξη σημειώθηκε σε φούρνο πίσω από ένα μηχανουργείο, στη συμβολή των οδών Κονδυλάκη και Θερίσσου.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ένα άτομο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Παράλληλα, το ωστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις και αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν τον χώρο και διερευνούν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η έκρηξη.

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