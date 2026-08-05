Αίσιο τέλος για τις δίδυμα κορίτσια από τη Γλυφάδα – Βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον πατέρα τους

Τέλος στην περιπέτεια των δίδυμων κοριτσιών από τη Γλυφάδα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Παναγιώτης Βελισσάρης

Αίσιο τέλος για τις δίδυμα κορίτσια από τη Γλυφάδα – Βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον πατέρα τους
ΕΛΛΑΔΑ
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Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης των δίδυμων κοριτσιών ηλικίας 9 ετών από τη Γλυφάδα, καθώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε τη λήξη του Missing Kid Alert.

Τα κορίτσια παραδόθηκαν από τη μητέρα τους στον πατέρα τους και είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση.

Οι δίδυμες είχαν εξαφανιστεί στις 24 Ιουλίου 2026 από την περιοχή της Γλυφάδας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 31 Ιουλίου για την εξαφάνιση των ανήλικων και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas.

Η ενεργοποίηση του συναγερμού είχε στόχο την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και των πολιτών για τον εντοπισμό των παιδιών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέφρασε την ευχή οι δύο ανήλικες να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους σε ένα περιβάλλον ηρεμίας, ασφάλειας και σταθερότητας.

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