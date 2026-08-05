Διπλή καταγγελία Πολάκη: Τα Diamond είναι παρκαρισμένα γιατί δεν έχουν πιλότο

Σοβαρές καταγγελίες για την διαχείριση των πυρκαγιών σε Αττική και Βοιωτία διατυπώνει ο Παύλος Πολάκης, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο την επιχειρησιακή αξιοποίηση των τριών αεροσκαφών Diamond όσο και τη διάθεση εκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος AntiNero στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που επλήγη από τη φωτιά.

Σε βίντεο που δημοσίευσε μετά το τελευταίο κύμα πυρκαγιών, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού, υποστηρίζει ότι τα τρία αεροσκάφη Diamond, τα οποία παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2025 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον τότε αρμόδιο υπουργό ως νέα συντονιστικά κέντρα της Πολιτικής Προστασίας, παραμένουν καθηλωμένα σε εγκαταστάσεις ιδιωτικής εταιρείας στα Μέγαρα. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι περίπου 20 εκατ. ευρώ είχαν δεσμευτεί για την ανάπτυξη αντιπυρικών ζωνών εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια, στην περιοχή που τελικά επλήγη, με τα μηχανήματα διάνοιξης να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Τα Diamond χωρίς χειριστές

Σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη, τα αεροσκάφη παραλήφθηκαν με σκοπό να χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό επιχειρήσεων πυρόσβεσης, την αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφών και τη διενέργεια επιχειρήσεων διάσωσης. Καταγγέλλει, ωστόσο, ότι δεν είχε προβλεφθεί εγκαίρως ποιοι θα τα πιλοτάρουν, με αποτέλεσμα να μην έχουν ενταχθεί επιχειρησιακά στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

«Έτρεξαν με αρκετά εκατομμύρια ευρώ να παραλάβουν τα τρία Diamond, αλλά δεν έκαναν ρούπι για το ποιος θα τα πιλοτάρει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συνδέει την απουσία των αεροσκαφών από τις επιχειρήσεις με το δυστύχημα κατά το οποίο, όπως λέει, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα στην περιοχή της Μάνδρας και των Βιλίων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Υποστηρίζει ότι ένα από τα ελικόπτερα είχε αναλάβει ρόλο συντονισμού, τον οποίο κανονικά θα έπρεπε να εκτελεί κάποιο από τα Diamond.

Ο Παύλος Πολάκης σημειώνει ακόμη ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη εκπαιδευμένοι πιλότοι και εκπαιδευτές της Πολεμικής Αεροπορίας για τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκαφών, καθώς αντίστοιχα Diamond είχαν αποκτηθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για αεροδιακομιδές ασθενών.

Ζητά, επομένως, να ανατεθεί άμεσα το πτητικό έργο σε χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αναζητεί ιδιωτική εταιρεία στην οποία θα αναθέσει τη λειτουργία τους.

Τα εκατομμύρια του AntiNero

Η δεύτερη καταγγελία αφορά το πρόγραμμα AntiNero, για το οποίο, όπως αναφέρει, έχουν διατεθεί συνολικά περισσότερα από 447 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια για καθαρισμούς δασικών εκτάσεων, απομάκρυνση καύσιμης ύλης και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι ειδικά στην περιοχή των Βιλίων, της Μάνδρας και του Πόρτο Γερμενού διατέθηκαν περίπου 20 εκατ. ευρώ μέσα σε τρία χρόνια. Επικαλείται ποσά 4,4 εκατ. ευρώ, επιπλέον 3 εκατ. ευρώ το 2024 και από 5 εκατ. ευρώ για το 2025 και το 2026.

Παρά τις συγκεκριμένες δαπάνες, όπως καταγγέλλει, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε τεράστια έκταση, ενώ κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι μηχανήματα στάλθηκαν για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες την ώρα που η φωτιά βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

«Φάγανε καμιά εικοσαριά εκατομμύρια σε αυτή την περιοχή μόνο, για να ανοίξουν υποτίθεται αντιπυρικές ζώνες, και κάηκε το σύμπαν», αναφέρει.

Κλείνοντας, ο Παύλος Πολάκης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προτάσσει την επικοινωνιακή προβολή και τη διαχείριση των διαθέσιμων κονδυλίων αντί της ουσιαστικής προστασίας των πολιτών, ζητώντας πολιτική αλλαγή και την εφαρμογή ενός διαφορετικού σχεδίου πολιτικής προστασίας.