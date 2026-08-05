Κυψέλη: Ο Αφγανός σήκωσε τουλάχιστον €12.000 από το λογαριασμό της Σκωτσέζας – Νέες αποκαλύψεις

Η Αμερικανίδα σύζυγος του Αχμαντζάι κατέθεσε στις αρχές ότι ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να της παραδέχθηκε το έγκλημά του

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κυψέλη: Ο Αφγανός σήκωσε τουλάχιστον €12.000 από το λογαριασμό της Σκωτσέζας – Νέες αποκαλύψεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 12.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ Ρος.
  • Η σύζυγός του, Αμερικανίδα, κατέθεσε ότι ο Αχμαντζάι της ομολόγησε το έγκλημα.
  • Ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε κινητό «μιας χρήσης» για να στείλει ψευδή μηνύματα.
  • Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι η δολοφονία προήλθε από συμπλοκή, εξετάζοντας κίνητρα ληστείας ή σεξουαλικής επίθεσης.
  • Ο Αχμαντζάι ομολόγησε ότι έκρυψε τη σορό σε βαλίτσα και την πέταξε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
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Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 38χρονης Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ Ρος από τον Αφγανό Σαρίφ Αχμαντζάι, έφερε στο φως της δημοσιότητας το ERT Radio, την ώρα που ο 26χρονος μποξέρ, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, αύριο Πέμπτη.

Ο 26χρονος φέρεται να έκανε αναλήψεις τουλάχιστον 12.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό του άτυχου θύματος, «κλειδί» για να φτάσουν οι αρχές στη σύλληψή του, ήταν η κατάθεση της συζύγου του. Η Αμερικανίδα σύζυγος του Αχμαντζάι κατέθεσε στις αρχές ότι ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να της παραδέχθηκε το έγκλημά του.

ΚΥΨΕΛΗ-ΑΦΓΑΝΟΣ

Υπενθυμίζεται πως χτες η Daily Mail μετέδωσε πως η Αμερικανίδα ηταν αυτή που επικοινώνησε με τις αρχές και ανέφερε τις υποψίες της για τον σύζυγό της. Μάλιστα, ο Αχμαντζάι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να έδωσε 2.550 ευρώ και ένα καινούργιο iPhone 17 Pro της Apple στη σύζυγό του, για να μη μιλήσει στις αρχές. Εκείνη ωστόσο, αρνήθηκε και παρέδωσε στην αστυνομία τόσο το iPhone, όσο και τα χρήματα, πιστεύοντας πως ήταν της 38χρονης Σκωτσέζας.

Ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η μεταγωγή του Αφγανού στον Ανακριτή

Στον ανακριτή μεταφέρεται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για την δολοφονία της Βρετανίδας η σορός της οποίας βρέθηκε σε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτήριο στη περιοχή της Κυψέλης

Eurokinissi

Παρίστανε τον τζιχαντιστή με «πακιστανικό» τηλέφωνο

Στο μεταξύ, η Daily Mail σε νέο της δημοσίευμα αποκάλυψε ότι ο Αχμαντζάι φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μη καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο «μιας χρήσης» για να στείλει μηνύματα στην οικογένεια και τους φίλους της 38χρονης, παριστάνοντας τον τζιχαντιστή που τη σκότωσε επειδή ήταν Χριστιανή.

Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φέρεται να έστειλε τα ίδια ακραία μηνύματα, από τον άγνωστο αριθμό, ακόμη και στην Αμερικανίδα σύζυγό του, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το αφήγημά του.

Το «θέατρο» μέσω μηνυμάτων και η μεταφορά της σορού

Όπως προκύπτει από την έρευνα, αφού φέρεται να απενεργοποίησε το κινητό της άτυχης γυναίκας, ο Αχμαντζάι αγόρασε το τηλέφωνο «μιας χρήσης» για να προωθήσει τη θεωρία περί τρομοκρατικού χτυπήματος. Ταυτόχρονα, ωστόσο, χρησιμοποιούσε και την πραγματική συσκευή του θύματος, στέλνοντας μηνύματα εκ μέρους της. Προσποιούμενος τη Λίζα Ρος, έγραφε σε συγγενείς της πως «χρειάζεται λίγο χρόνο μόνη της», σε μια προφανή προσπάθεια να καθυστερήσει την αποκάλυψη του θανάτου της.

Παρά τον ισχυρισμό του ότι βρήκε την 38χρονη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματός της, η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι η δολοφονία προήλθε από συμπλοκή. Τα κίνητρα που εξετάζονται είναι δύο: η απόπειρα ληστείας ή η σεξουαλική επίθεση.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έβαλε τη σορό της σε μια βαλίτσα και την πέταξε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ενώ παραδέχτηκε επίσης ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για να κάνει αναλήψεις χιλιάδων ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η σορός της γυναίκας, η οποία βρισκόταν στην Αθήνα από τα τέλη Ιουνίου ως εθελόντρια, εντοπίστηκε από έναν άστεγο στις 18 Ιουλίου, τρεις ημέρες αφότου δηλώθηκε η εξαφάνισή της.

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