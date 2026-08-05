Ρόδος: Ο γεωεντοπισμός μέσω 112 «έσωσε» Δανό περιπατητή

Στην επιτυχή διάσωση ενός 53χρονου Δανού τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε στο κάτω άκρο σε δύσβατη περιοχή στα Κολύμπια της Ρόδου, προχώρησαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής το μεσημέρι σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό έπειτα από κλήση στο 112. Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό του τραυματία, οργανώθηκε ταχύτατα επιχείρηση διάσωσης.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 18 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απόλλωνα, καθώς και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 53χρονο, τον ακινητοποίησαν σε ειδικό φορείο και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε υγειονομική μονάδα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγες ώρες αργότερα.