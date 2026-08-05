Ραφήνα: Το «αντίο» στον 56χρονο ύπαρχο του πλοίου Superferry  από τον αδελφό του

Έφυγες τόσο ξαφνικά, αφήνοντας πίσω σου ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ, ανέφερε ο Νίκος Βιδάλης

Εύη Απολλωνάτου

Ραφήνα: Το «αντίο» στον 56χρονο ύπαρχο του πλοίου Superferry  από τον αδελφό του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 56χρονος ύπαρχος του πλοίου Superferry, Αντώνης Βιδάλης, βρέθηκε νεκρός στην καμπίνα του από παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια του ύπνου.
  • Ο αδελφός του, Νίκος Βιδάλης, αποχαιρέτησε συγκινημένος τον Αντώνη, επισημαίνοντας την προσφορά, την ευθύνη και την αξιοπρέπειά του.
  • Ο Αντώνης Βιδάλης υπηρέτησε επί χρόνια τη θάλασσα με αφοσίωση και ήταν γνωστός για το ήθος και την ανιδιοτελή αγάπη του προς τον συνάνθρωπο.
  • Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον χώρο της ακτοπλοΐας και στο νησί της Άνδρου, απ’ όπου καταγόταν.
  • Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, ενώ εργαζόταν ως ύπαρχος στο πλοίο της Golden Star Ferries.
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Με μεγάλη συγκίνηση είπε το τελευταίο «αντίο» στον ύπαρχο του πλοίου Superferry, ο αδελφός του Νίκος Βιδάλης. Ο 56χρονος ύπαρχος, Αντώνης Βιδάλης εντοπίστηκε νεκρός στην καμπίνα του.

Ο θάνατος του φέρεται να επήλθε από παθολογικά αίτια στη διάρκεια του ύπνου. «Σήμερα σε αποχαιρετούμε με δάκρυα στα μάτια και στην ψυχή μας. Έφυγες τόσο ξαφνικά, αφήνοντας πίσω σου ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ. Ήσουν ένας άνθρωπος της προσφοράς, της ευθύνης και της αξιοπρέπειας», έγραψε σε ανάρτηση ο αδελφός του.

«Υπηρέτησες τη θάλασσα με αφοσίωση, τίμησες το λειτούργημά σου και στάθηκες πάντα δίπλα σε όποιον σε χρειάστηκε. Όσοι είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν, γνώρισαν έναν άνθρωπο με καθαρή καρδιά, ήθος και ανιδιοτελή αγάπη για τον συνάνθρωπο», τόνισε.

Η είδηση του ξαφνικού χαμού του προκάλεσε θλίψη στον τομέα της ακτοπλοΐας και στο νησί της Άνδρου, από όπου καταγόταν ο 56χρονος, ο οποίος ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.Εργαζόταν επί σειρά ετών ως ύπαρχος στο πλοίο της Golden Star Ferries.

Συνάδελφοι και άνθρωποι της ακτοπλοΐας τον περιέγραψαν ως ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στη γραμμή, με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και ήθος.

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