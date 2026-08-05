Oργή στο Περού για τη σεξουαλική επίθεση εναντίον γνωστής τραγουδίστριας

H τραγουδίστρια Νάλντι Σαλντάνια δέχθηκε παρενόχληση από τον μουσικό διευθυντή της ορχήστρας La Bella Luz, σε μία υπόθεση που έχει εξοργίσει την κοινή γνώμη στο Περού Η Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση, ενώ το επίμαχο βίντεο κάνει τον γύρο του κόσμου.

Νατάσα Παυλοπούλου

Oργή στο Περού για τη σεξουαλική επίθεση εναντίον γνωστής τραγουδίστριας
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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Η Νάλντι Σαλντάνια, πρώην τραγουδίστρια του συγκροτήματος cumbia La Bella Luz, βγαίνει από το μπάνιο κατά τη διάρκεια μιας πρόβας στη Λίμα. Ένας άντρας, που έχει τη διπλάσια ηλικία, μπαίνει μπροστά της, της ορμάει και προσπαθεί να τη φιλήσει ενώ ακούγεται δυνατή μουσική. Η Σαλντάνια καλύπτει το στήθος της και με τα δύο χέρια και προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά εκείνος την κρατάει σφιχτά. Σε ένα άλλο βίντεο, που καταγράφηκε λίγα λεπτά αργότερα, ο άντρας την ακινητοποιεί και την αγγίζει σε διάφορα σημεία ενώ εκείνη παλεύει μάταια. Ο άντρας είναι ο Σέζαρ Σάντσες Τσαβέστα, μουσικός διευθυντής και κιμπορντίστας του συγκροτήματος.

Οι εικόνες έχουν σοκάρει τους Περουβιανούς και έχουν προκαλέσει οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα βίντεο, που τραβήχτηκαν στις 18 Ιουνίου, μεταδόθηκαν πρόσφατα από το πρόγραμμα Magaly TV. Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία την επόμενη μέρα της επίθεσης και περίμενε μια ισχυρή αντίδραση από την ορχήστρα όπου εργαζόταν επι τρία χρόνια. Αυτή η απάντηση δεν ήρθε ποτέ, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Εl Pais. Παρέμεινε στο συγκρότημα για έναν ακόμη μήνα και τελικά παραιτήθηκε. Μόνο μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, η ορχήστρα ανακοίνωσε την επ' αόριστον αναστολή της σύμβασης του Τσαβέστα και οι κρατικοί θεσμοί ενεργοποίησαν στη συνέχεια τα αντίστοιχα μέτρα.

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H Νάλντι Σαλντάνια

Η 26χρονη Nάλντι Σαλντάνια είναι τραγουδίστρια με μακρά καριέρα στην περουβιανή cumbia. Ξεκίνησε την καριέρα της ως έφηβη, στην Corazón Serrano σε ηλικία μόλις δεκατεσσάρων ετών, προτού γίνει μια από τις κύριες τραγουδίστριες των La Bella Luz. Η καλλιτέχνης υποστηρίζει ότι οι εικόνες που κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα δεν απεικονίζουν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον την κορύφωση μιας κατάστασης που συνεχιζόταν εδώ και αρκετό καιρό.

«Δεν είναι η πρώτη φορά. Τον τελευταίο μήνα απέφευγα να πηγαίνω στην τουαλέτα. Πάντα έβαζε το χέρι του πάνω μου κάθε φορά που έμπαινα», αφηγήθηκε. Είπε επίσης ότι ένιωθε μόνη και απροστάτευτη, καθώς οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος της έλεγαν μόνο: «Θα το ξεπεράσεις σιγά σιγά». Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Σέζαρ Σάντσες Τσαβέστα, τον οποίο κατηγορεί , είναι ξάδερφος του΄Όσκαρ Κουστόντιο Τσαβέστα, ιδρυτή και ιδιοκτήτη του συγκροτήματος.

https://www.instagram.com/p/DXK7v6EgD-7/

Οι Bella Luz είναι πολύ γνωστοί στην περουβιανή cumbia. Το συγκρότημα ιδρύθηκε στην πόλη Μονσεφού του Τσικλάγιο το 1994, με το όνομα Orquesta Facucha. Λίγο αργότερα, υιοθέτησαν το όνομα που τους χάρισε εθνική φήμη, προς τιμήν της γιαγιάς του ιδρυτή τους. Για τρεις δεκαετίες, έχουν εμφανιστεί σε σκηνές σε όλη τη χώρα και έχουν χτίσει τη δική τους ταυτότητα στη βόρεια σκηνή της cumbia.

Η περιγραφή της επίθεσης ταιριάζει με την ακολουθία που κατέγραψαν οι κάμερες. «Πήγα στην τουαλέτα και όταν βγήκα, προσπάθησε να με αρπάξει. Δεν με άφηνε να περάσω. Προσπάθησε να με φιλήσει. Άρχισε να με αγγίζει», είπε η Νάλντι Σαλντάνια. Αφού κατάφερε να απελευθερωθεί, ο άντρας την κάλεσε πίσω. «Τώρα που βλέπω το βίντεο, δεν ξέρω τι συνέβη. Πρέπει να ήταν επειδή φοβήθηκα. Γύρισα πίσω επειδή νόμιζα ότι θα μου έλεγε κάτι ή θα μου φώναζε. Με άρπαξε πιο σφιχτά, άρχισε να βάζει το χέρι του πάνω μου και με έσφιξε ακόμα πιο δυνατά», είπε.

https://www.instagram.com/p/DbogAF7jLCB/

Η Ειδική Εισαγγελία για τη Βία κατά των Γυναικών στο Σαν Χουάν ντε Λουριγκάντσο ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα εναντίον του Σέζαρ Σάντσες Τσαβέστα για το φερόμενο έγκλημα της αφής, των πράξεων σεξουαλικής φύσης ή των άσεμνων πράξεων χωρίς συναίνεση. Μεταξύ των διαταγμένων ερευνητικών μέτρων είναι η λήψη καταθέσεων, η συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας και η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων για την καταγγέλλουσα. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Γυναικών ανακοίνωσε ότι θα παράσχει νομική, ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια στη Σαλντάνια.

Το συγκρότημα από την πλευρά του εξέδωσε δήλωση με την οποία ανακοινώνει την επ' αόριστον αναστολή των καθηκόντων του Τσαβέστα και απορρίπτει κάθε μορφή βίας ή παρενόχλησης. Το συγκρότημα εξέφρασε την αλληλεγγύη του στην τραγουδίστρια και δήλωσε ότι «αναγνωρίζει το θάρρος που εμπλέκεται στην αναφορά τέτοιου είδους περιστατικών».

https://www.instagram.com/p/Dbo-Cb5x6SA/

Οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε ένα οπτικοακουστικό έργο για την ομάδα. Η Del Barrio Producciones ανακοίνωσε την αναστολή της σειράς, εμπνευσμένης από την ιστορία του La Bella Luz, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με μια παραγωγή που βασίζεται σε μια ορχήστρα όσο ένα άτομο που κατονομάζεται σε μια καταγγελία αυτού του είδους παραμένει μέλος της. Η εταιρεία υποστήριξε ότι έχει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στην παρενόχληση και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην προστασία των θυμάτων και στον σεβασμό της ορθής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό «πάγωσε» η εκπομπή «Mande quien mande » στην América Televisión, η οποία είχε οργανώσει ένα ριάλιτι σόου για να βρει τη νέα τραγουδίστρια για το La Bella Luz. Μετά τη μετάδοση των σκηνών, ακύρωσε προσωρινά την πρόσκληση για το κάστινγκ . «Απαιτούμε να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπόκειται σε κανενός είδους παρενόχληση, πόσο μάλλον να σιωπά. Δόξα τω Θεώ που αυτό το κορίτσι κατάφερε να συγκεντρώσει στοιχεία για να δείξει στον κόσμο τι της έκανε αυτός ο άθλιος», δήλωσε η Τούλα Ροντρίγκεζ, μία από τις παρουσιάστριες.

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