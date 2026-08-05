Φωτιά τώρα στη ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Επιχειρούν 6 αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Αιγέως πλησίον της Βιομηχανικής περιοχής του Κορωπίου.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Μάλιστα λίγο μετά τις 14:00 στάλθηκε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πώς φαίνεται η πυρκαγιά από τη Βάρης - Κορωπίου Πυρκαγιά Ενημέρωση

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